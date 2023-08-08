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Все буде добре

Закуска з баклажанів від ведучої Надії Матвєєвої

08.08.2023

Телеведуча «Все буде добре» Надія Матвєєва поділилася унікальним рецептом!  Він належав її бабусі, і тепер вона готова відкрити секрети приготування закуски з баклажанів, яку вона досі робить своєму синові на свята. Як приготувати закуску з баклажанів для літнього застілля, читайте в матеріалі.

закуска из баклажанов

Інгредієнти:

  • Баклажани – 4 шт.  
  • Оцет (6%) – 1 ст.  л.
  • Олія – ​​200 мл
  • Сік лимона – 4–5 ст.  л.
  • Перець болгарський – 1 шт.  
  • Коріандр мелений – 1 ст.  л.
  • Перець чилі – 1 шт.  
  • Каррі (порошок) – 1 ст.  л.
  • Часник – 6–7 зуб.  
  • Кумин (мелений) – 0,5 ч. л.  
  • Перець чилі – 0,5 ч. л.  
  • Петрушка – 1 пуч.  
  • Сіль за смаком

Більше на тему: Баклажани з яблуками: рецепт на зиму

Приготування:

  1. Баклажани промити і змастити оливковою олією, викласти їх на деко, застелене фольгою, і запікати за температури 200 градусів 20–25 хвилин.  
  2. Потім обрізати плодоніжки, посипати місце зрізу сіллю і залишити на 1 годину.  
  3. Подрібнити солодкий і гострий перець, петрушку, часник, додати сіль, коріандр, каррі, червоний мелений перець, кумин, лимонний сік, оцет і олію. Змішати всі інгредієнти.  
  4. Зробити невеликі надрізи в баклажані і нафарширувати начинкою.

Помістити баклажани в стерилізовані банки і залити олією. Залишити в холодильнику на 5 діб.

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Video: Закуска з баклажанів: рецепт простої закуски з баклажанів

Закуска з баклажанів: рецепт простої і дуже смачної закуски з баклажанів. Як приготувати закуску з баклажанів для літнього застілля, читайте в матеріалі.

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