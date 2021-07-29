Равіолі зі шпинатом: рецепт Олі Полякової
29.07.2021
Оля Полякова, окрім кар’єри співачки, встигає займатися вихованням двох дітей і веденням господарства. Також вона регулярно тішить своїх домашніх смачними стравами! Одна з них – традиційні італійські равіолі зі шпинатом!
Інгредієнти:
- Борошно – 400 г
- Яйця – 3 шт
- Шпинат – 300 г
- Шавлія – 150 г
- Оливкова олія – 3 ст.л.
- Рікота – 200 г
- Часник – 2-3 зубчики
- Зелена цибуля – за смаком
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Приготування:
- Подрібнюємо у блендері шпинат із невеликою кількістю води.
- У борошно додаємо сіль, яйця, подрібнений шпинат, оливкову олію.
- Вимішуємо круте тісто. Залишаємо його у холодильнику на 20 хвилин.
- Розминаємо виделкою рікоту.
- Дрібно ріжемо цибулю, шавлію, часник.
- Збиваємо вершки до стійких піків.
- Змішуємо зелень з рікотою, вмішуємо вершки.
- Розкачуємо тонко тісто, ріжемо його на смужки 6-7 см шириною. Змащуємо тісто збитим жовтком.
- Викладаємо на тісто начинку, зверху накриваємо ще однією смужкою тіста і формуємо равіолі.
- Варимо равіолі в підсоленій воді з додаванням оливкової олії. Знімаємо через хвилину після закипання.
- Подаємо з соусом, який готуємо на сковороді з оливкової олії і вершкового масла, подрібненого часнику і шавлії.
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Video: Равіолі зі шпинатом: рецепт Олі Полякової
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