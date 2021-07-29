Оля Полякова, окрім кар’єри співачки, встигає займатися вихованням двох дітей і веденням господарства. Також вона регулярно тішить своїх домашніх смачними стравами! Одна з них – традиційні італійські равіолі зі шпинатом!

Інгредієнти:

Борошно – 400 г

Яйця – 3 шт

Шпинат – 300 г

Шавлія – ​​150 г

Оливкова олія – ​​3 ст.л.

Рікота – 200 г

Часник – 2-3 зубчики

Зелена цибуля – за смаком

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Приготування:

Подрібнюємо у блендері шпинат із невеликою кількістю води. У борошно додаємо сіль, яйця, подрібнений шпинат, оливкову олію. Вимішуємо круте тісто. Залишаємо його у холодильнику на 20 хвилин. Розминаємо виделкою рікоту. Дрібно ріжемо цибулю, шавлію, часник. Збиваємо вершки до стійких піків. Змішуємо зелень з рікотою, вмішуємо вершки. Розкачуємо тонко тісто, ріжемо його на смужки 6-7 см шириною. Змащуємо тісто збитим жовтком. Викладаємо на тісто начинку, зверху накриваємо ще однією смужкою тіста і формуємо равіолі. Варимо равіолі в підсоленій воді з додаванням оливкової олії. Знімаємо через хвилину після закипання. Подаємо з соусом, який готуємо на сковороді з оливкової олії і вершкового масла, подрібненого часнику і шавлії.

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Video: Равіолі зі шпинатом: рецепт Олі Полякової Равіолі зі шпинатом від Олі Полякової обов'язково порадують вас і ваших близькому. Хутчіш читайте рецепт