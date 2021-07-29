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Равіолі зі шпинатом: рецепт Олі Полякової

29.07.2021

Оля Полякова, окрім кар’єри співачки, встигає займатися вихованням двох дітей і веденням господарства. Також вона регулярно тішить своїх домашніх смачними стравами! Одна з них – традиційні італійські равіолі зі шпинатом!

Інгредієнти:

  • Борошно – 400 г
  • Яйця – 3 шт
  • Шпинат – 300 г
  • Шавлія – ​​150 г
  • Оливкова олія – ​​3 ст.л.
  • Рікота – 200 г
  • Часник – 2-3 зубчики
  • Зелена цибуля – за смаком

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Приготування:

  1. Подрібнюємо у блендері шпинат із невеликою кількістю води.
  2. У борошно додаємо сіль, яйця, подрібнений шпинат, оливкову олію.
  3. Вимішуємо круте тісто. Залишаємо його у холодильнику на 20 хвилин.
  4. Розминаємо виделкою рікоту.
  5. Дрібно ріжемо цибулю, шавлію, часник.
  6. Збиваємо вершки до стійких піків.
  7. Змішуємо зелень з рікотою, вмішуємо вершки.
  8. Розкачуємо тонко тісто, ріжемо його на смужки 6-7 см шириною. Змащуємо тісто збитим жовтком.
  9. Викладаємо на тісто начинку, зверху накриваємо ще однією смужкою тіста і формуємо равіолі.
  10. Варимо равіолі в підсоленій воді з додаванням оливкової олії. Знімаємо через хвилину після закипання.
  11. Подаємо з соусом, який готуємо на сковороді з оливкової олії і вершкового масла, подрібненого часнику і шавлії.

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Video: Равіолі зі шпинатом: рецепт Олі Полякової

Равіолі зі шпинатом від Олі Полякової обов'язково порадують вас і ваших близькому. Хутчіш читайте рецепт

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