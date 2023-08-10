Помідори консервовані на зиму: рецепт з часником

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Все буде добре

Помідори консервовані з часником: рецепт приготування

10.08.2023

Любите консервовані помідори з часником, але не хочете витрачати час на сам процес приготування? Експерт «Все буде добре» Анна Гуарана розповіла, якими секретами вам варто озброїтися, а також поділилася покроковим рецептом смачних консервованих помідорів на зиму.

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Інгредієнти (з розрахунку на трилітрову банку):

  • Помідори – 2-2,5 кг
  • Часник – 1-2 гол.
  • Сіль – 2 ст. л.
  • Цукор – 4 ст. л.
  • Оцет – 3 ст. л.
  • Кріп і інші спеції – за смаком і наявності

Секрет№1. Стерилізація банок не є обов’язковим процесом. Достатньо їх добре промити в чистій воді.

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Покрокове приготування:

  1. Додаємо в банку спеції. Обов’язковими складовими є кріп, часник, перець і горошок. Листя хрону, вишні, дуба, смородини додаємо за смаком.
  2. Закладаємо вимиті овочі в банку, зверху знову додаємо кріп. Заливаємо в банки окріп. Потім ошпарюємо кришечки та накриваємо ними банки. Чекаємо близько півгодини.
  3. Зливаємо воду в каструлю, додаємо в неї 2 ст. л. солі, 4 – 5 ст. л. цукру (додаємо з розрахунком на кількість банок) і ставимо кип’ятити. Коли вода закипить, додаємо 3 – 4 столових ложки оцту. Заливаємо отриманий склад в банки та закупорюємо їх.
  4. Після консервації перевертаємо банки догори дном, укутуємо в теплу тканину.

Секрет №2. Помідори найкраще консервувати з сухим кропом разом із насінням, а огірки – з зеленим.

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