Томатна окрошка від Алли Костромічової

Окрошка – справжній порятунок у спекотні літні дні. Якщо класичний рецепт вам вже набрид, то здивуйте сім’ю томатною окрошкою – пропонує телеведуча і топ-модель Алла Костромічова. Рецепт томатної окрошки читайте в нашому матеріалі.

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Складові:

Сік томатний – 300-400 мл

Солодкий жовтий перець – 1 шт.

Куряче філе – 150 г

Редис – 4-5 шт.

Картопля – 2 шт.

Огірки свіжі – 1 шт.

Яйця – 2 шт.

Зелень кропу, часнику, цибулі – за смаком

Сіль, чорний мелений перець, лимонний сік – за смаком

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Приготування:

Відварені яйця і картоплю почистити і нарізати кубиками. Дрібно нарізати болгарський перець і відварене куряче філе. Редиску та огірок натерти на великій тертці. Змішати всі інгредієнти, залити томатним соком, посолити і поперчити за смаком. Окрошку подавати з замороженими кубиками лимонного соку, води і зелені.

Video: Томатна окрошка: рецепт Томатна окрошка: рецепт оригінальної окрошки з томатів з курячим філе і солодким перцем. Як приготувати томатну окрошу, читайте в покроковому рецепті

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