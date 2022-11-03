ДНК. Свої: історія 1 випуску від 06.11.2022

«ДНК. Свої»: Знайти рідних немовля після ракетного обстрілу Маріуполя

Телеканал СТБ та команда «Таємниці ДНК», продовжуючи місію з емоційної підтримки глядачів, розпочинають надважливий спецпроєкт власного виробництва «ДНК. Свої». Щотижня проєкт допомагатиме українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російського терору. Вже цієї неділі, 6 листопада, в ефірі СТБ — неймовірна історія пошуку рідних немовляти, якого врятували під час ракетного обстрілу Маріуполя.

По допомогу до команди «ДНК. Свої» звернувся громадський активіст Євген Тузов. Він шукав малюка, якого в березні врятував від смерті після обстрілів у Маріуполі. Немовля, якому на той час було днів 10 від народження, дивом вижило, але його батьків поруч не було. Всі факти вказували на те, що вони загинули. На кілька днів Євген став хлопчику названим батьком, і доглядав за ним у бомбосховищі. Проте у маленького Богданчика виявили опіки легенів і його терміново забрали у лікарню.

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Весь цей час Євген намагався з’ясувати подальшу долю малюка. «ДНК. Свої» став для чоловіка останньою надією дізнатися бодай що про свого названого сина.

«Ми стукалися в усі двері, намагалися шукати через знайомих, за допомогою соцмереж. Для мене це дуже важливо, адже людина, яка врятувала життя інший людини, несе за неї відповідальність. А я навіть не знав, чи є у Богданчика рідні, чи він залишився сам на світі», — розповідає Євген.

Команда «ДНК. Свої» взялася за надскладну задачу, але й уявити не могла, що розслідування приведе на Вінниччину. Саме там журналісти проєкту знайшли жінку, яка забрала маленького Богданчика з лікарні, назвавшись його мамою. За її словами, вона впізнала у хлопчику свого загубленого під час вибухів новонародженого сина. Проте, у рідстві жінки і немовля сумніваються її близькі, і вважають, що вона могла переплутати дітей, перебуваючи у шоковому стані.

«Ми відчували величезну відповідальність перед людьми, які сиділи у нас в студії. Вони пережили в Маріуполі найстрашніші тижні. Серед бомбових обстрілів і авіаударів, пожеж і голоду вони вижили самі й змогли врятувати життя іншим. Ми всі зараз настільки обпечені війною, що головне завдання команди — не нашкодити, не завдати болю, а допомогти розібратись у шокуючих обставинах трагедії», — коментує ведуча проєкту «ДНК. Свої» Тетяна Висоцька.

Як склалася доля Богданчика? Що насправді трапилося з його родиною? Та як на всіх учасників цієї заплутаної історії пошуку вплине тест ДНК — дізнайтеся вже у неділю, 6 листопада, о 18:50 в ефірі телеканалу СТБ.

