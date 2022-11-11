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Таємниці ДНК

«ДНК. Свої»: Порятунок батьків, який змусить плакати всю країну

11.11.2022

Коли телефон не відповідає, а старенькі батьки залишилися на окупованій території, журналісти проєкту «ДНК. Свої» проїдуть 200 км, щоб зробити неможливе. Вже цієї неділі, 13 листопада, в ефірі СТБ – дивовижна історія відчаю, порятунку та зустрічі, що змусила плакати всю команду. Чим запам’ятається 2 випуск проєкту «ДНК. Свої» від 13.11.2022 – дізнайтеся в анонсі.

ДНК. Свої: історія 2 випуску від 13.11.2022

Ведуча проєкту – Тетяна Висоцька.

До команди «ДНК. Свої» по допомогу одночасно звернулися дві родини. В окупованому Енергодарі у них залишилися старенькі батьки, які, за іронією долі, проживають на одній вулиці. Два тижні тому з батьками пропав будь-який зв’язок.

«Ми їх називаємо першими ластівками Енергодару, – розповідає одна з героїнь, Світлана.  – В них завжди було затишно – так як і має бути в сімейному гніздечку. До того моменту, поки не прийшли росіяни і почали просто на очах людей руйнувати все, у що було вкладено стільки любові. Ми щодня благали батьків виїхати на безпечну територію, їхати до нас, та їм важко було прощатися з рідним містом, яке у 70-х вони розбудовували власними руками».

Обидві родини не знаходили собі місця і боялися дізнатись про найстрашніше.

«Сталися дуже потужні влучання російських ракет у житлові квартали. Зник зв’язок, вода, світло, зруйновані житлові квартали. Діти, навіть не будучи до кінця впевненими, чи живі їхні батьки, благали нас знайти стареньких і вивезти з Енергодару. Ця історія, на перший погляд, безнадійна. Але це не так, коли поруч – небайдужі люди, які роблять все можливе і неможливе, щоб допомогти українцям повернути своїх. Тут буде все – і біль, і сльози, і взаємодопомога. Та головне – надія», – розповідає Тетяна Висоцька.  

Більше на тему: Керівниця проєкту «ДНК. Свої» Юлія Поборуєва: Під час небезпечного відрядження у Запоріжжя ми втратили зв’язок із нашими журналістами

Що дізналася команда проєкту завдяки волонтерам та кому з двох родин пощастить обійнятись з батьками в студії — дізнайтеся вже у неділю 13 листопада о 18:50 в ефірі телеканалу СТБ.

Нагадаємо, «ДНК. Свої» – проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Щотижня проєкт допомагатиме українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російського терору.

Якщо ви також втратили зв’язок з рідними – пишіть на пошту dnk@slm.ua  або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690-56-69, +38(067)690-56-91

Якщо ви пропустили прем’єрні випуски “ДНК. Свої” в ефірі СТБ – їх можна подивитися на офіційному YouTube-каналі та на сайті

Video: ДНК. Свої: історія 2 випуску від 13.11.2022

У 2 випуску проєкту ДНК. Свої відбудеться порятунок батьків, який змусить плакати всю країну. Не пропустіть 2 випуск проєкту ДНК. Свої від 13.11.2022

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