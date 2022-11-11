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Таємниці ДНК

«ДНК. Свої»: Спасение родителей, которое заставит плакать всю страну

11.11.2022

Когда телефон не отвечает, а старики остались на оккупированной территории, журналисты проекта «ДНК. Свої» проедут 200 км, чтобы сделать невозможное. Уже в это воскресенье, 13 ноября, в эфире СТБ – удивительная история отчаяния, спасения и встречи, заставившей плакать всю команду. Чем запомнится 2 выпуск проекта «ДНК. Свої» от 13.11.2022 — узнайте в анонсе.

ДНК. Свои: история 2 выпуска от 13.11.2022

Ведущая проекта – Татьяна Высоцкая.

В команду «ДНК. Свої» за помощью одновременно обратились две семьи. В оккупированном Энергодаре у них остались старики, которые, по иронии судьбы, проживают на одной улице. Две недели назад с родителями пропала любая связь.

«Мы их называем первыми ласточками Энергодара, – рассказывает одна из героинь, Светлана. – У них всегда было уютно – так как и должно быть в семейном гнездышке. К тому моменту, пока не пришли россияне и начали прямо на глазах людей разрушать все, во что было вложено столько любви. Мы каждый день умоляли родителей выехать на безопасную территорию, ехать к нам, но им трудно было прощаться с родным городом, который в 70-х они строили своими руками».

Обе семьи не находили себе места и боялись узнать самое страшное.

«Произошли очень мощные попадания российских ракет в жилые кварталы. Исчезла связь, вода, свет, разрушены жилые кварталы. Дети, даже не будучи до конца уверены, живы ли их родители, умоляли нас найти стариков и вывезти из Энергодара. Эта история, на первый взгляд, безнадежна. Но это не так, когда рядом – неравнодушные люди, которые делают все возможное и невозможное, чтобы помочь украинцам вернуть своих. Здесь будет все – и боль, и слезы, и взаимопомощь. Но главное – надежда», — рассказывает Татьяна Высоцкая.

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Что узнала команда проекта благодаря волонтерам и кому из двух семей удастся обходиться с родителями в студии – узнайте уже в воскресенье 13 ноября в 18:50 в эфире телеканала СТБ.

Напомним, «ДНК. Свої» – проект собственного производства телеканала СТБ, который создает мощная команда «Таємниць ДНК». Еженедельно проект будет помогать украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора.

Если вы также потеряли связь с родными, пишите на почту dnk@slm.ua или звоните по номерам горячей линии: +38(067)690-56-69, +38(067)690-56-91.

Если вы пропустили премьерные выпуски «ДНК. Свої» в эфире СТБ – их можно посмотреть на официальном YouTube-канале и на сайте.

Video: ДНК. Свои: история 2 выпуска от 13.11.2022

Во 2 выпуске проекта ДНК. Свои состоится спасение родителей, которое заставит плакать всю страну. Не пропустите 2 выпуск проекта ДНК. Свои от 13.11.2022

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