Руководитель проекта ДНК. Свої Юлия Поборуева: интервью

Руководитель проекта «ДНК. Свої» Юлия Поборуева: Во время опасной командировки в Запорожье мы потеряли связь с нашими журналистами

6 ноября в эфире СТБ вышла уникальная премьера собственного производства канала – «ДНК. Свої» с Татьяной Высоцкой. Еженедельно проект будет помогать украинцам найти родных, с которыми они потеряли связь в результате российского террора. 9 выпусков, 12 впечатляющих историй спасения жизни, сверхсложный поиск пропавших без вести после бомбардировок и оккупации, и щемящие встречи прямо в студии проекта. О том, какой ценой это дается команде «Таємниці ДНК» и как вообще искать людей во время войны на оккупированных территориях, эксклюзивно для сайта STB.UA рассказала руководительница обоих проектов Юлия Поборуева.

Что явилось решающим фактором для команды создавать проект «ДНК. Свої»: официальная статистика пропавших, истории украинцев, которые мы узнавали каждый день или, возможно, какая-то личная ситуация кого-то из команды?

Я бы сказала, что это была совокупность факторов. Уже в первый день войны наша команда понимала, что больше не будет, как вчера. Что нас всех настигло великое горе, а вместе с ним – и большие перемены во всем. Мы, конечно, остановили съемки «Таємниць ДНК» и занимались какое-то время тем, чем и все украинцы: кто-то вывозил детей на более безопасную территорию, кто-то пошел в войска, чтобы стать в ряды Вооруженных сил, кто-то начал волонтерить, организовывать сборы средств, закупать броники, заниматься эвакуацией людей и так далее.

Вся наша команда была разбросана по миру, однако, несмотря ни на что мы были вместе и поддерживали друг друга, делились новостями. Каждый из нас стал волонтером на своем уровне. Вместе с тем мы все время думали, чем можем быть полезны стране, людям именно как журналисты, где мы могли бы использовать свои знания и опыт. И тут мысль пришла сама по для себя. Ведь на нашу почту «Таємниці ДНК» и в личные сообщения всем коллегам посыпались письма с просьбой найти родных или близких. Кто-то потерял ребенка во время эвакуации, кто-то умолял найти родителей на оккупированных территориях, ведь с ними исчезла связь, писали дети, обращались взрослые, звонили жены, мужья которых попали в плен. Было очень много заявок из Мариуполя, Донбасса, Харьковщины, Херсонщины. Ко мне обращались знакомые и незнакомые из родной Ахтырки, которую рашисты пытались захватить в первые дни войны. Матери плакали в трубку, умоляя помочь отыскать своих сыновей, исчезнувших после боев и обстрелов. Статистика, которую мы слышали с экранов телевизора, поражала: тысячи без вести пропавших по всей стране, сотни из них – это дети, часть которых была вывезена врагом в Россию. Количество попадавших в плен шокировало с каждым днем ​​все больше и больше.

То есть зритель с кучей запросов сам фактически решил, чем мы должны заниматься в ближайшее время как журналисты, как поисковики. Причем заниматься этим ежедневно, ежесекундно. И мы начали помогать людям – отвечали на письма, искали потерянных. Просто так. Потому что мы не могли по-другому.

И буквально через пару недель это все вылилось в идею создать «ДНК. Свої» на основе уже известных «Таємниць ДНК», чтобы показать всему миру ужасы войны и боль украинцев, несокрушимость нашего народа и абсолютную веру и надежду в счастливую встречу и Победу.

Можно сказать, что «ДНК. Свої» родился через личный опыт поисков и спасения людей. Поэтому мы взяли на себя сверхсложную миссию не рассказывать истории, а реально помогать украинцам вернуться домой, к своим родным – в этом уникальность «ДНК. Свої». Именно поэтому нашу идею поддержал канал.

Кстати, именно тогда, в середине марта, в нашу разработку попали сразу две истории из Мариуполя, которые мы сняли позже. Первая, о потерянном во время взрывов 10-дневном младенце, — вообще стала премьерным выпуском. Эта история действительно поражает – и человеческим горем, и счастливым финалом. Между матерью и новорожденным мальчиком мы провели тест ДНК, ведь были подозрения, что женщина в том сумасшедшем доме приняла чужого малыша за своего потерянного во время взрывов Димы.

Video: Руководитель проекта ДНК. Свої Юлия Поборуева: интервью Читайте эксклюзивное интервью руководителя проекта «ДНК. Свої» Юлии Поборуевой в материале СТБ.

Вторую историю, работать над которой мы начали в марте, а покажем в ближайшее время, — это история о мариупольских фельдшерах скорой помощи, в частности о команде молодых ребят. Их было десять, они жили в одной комнате на подстанции города, который беспощадно бомбили и уничтожали оккупанты, и очень сдружились. И эти герои – под обстрелами, рискуя собственной жизнью, кое-где без нужных лекарств, спасали человеческие жизни. Потом по очереди они покидали Мариуполь, конечно, предварительно удалив со своих мобильников всю информацию, чтобы иметь больше шансов вырваться на подконтрольную Украине территорию через блокпосты орков. Одна из них – 25-летняя фельдшер Алина, обратилась к нам, чтобы отыскать своих коллег, с которыми потеряла связь и обнять их.

Помогает ли многолетний опыт работы над «Таємницями ДНК» в поиске людей сейчас? И чем именно?

Да, конечно. Без профессионального опыта заниматься этим качественно – тяжело. Многие годы наша работа была связана с поиском людей, в том числе. Конечно, у нас есть налаженные связи с нашими помощниками по всей стране, что очень облегчает поиск сейчас. Во-вторых, мы понимаем механизм того, КАК искать, потому что нарабатывали эти знания пол своей жизни. В-третьих, команда «ДНК. Свої» – это фактически команда «Таємниць ДНК» с очень высоким уровнем самоорганизации, самоконтроля и стрессоустойчивости. То есть, мы зашли в новый проект нашей старой крутой командой, которой не нужно было объяснять лишнее. Мы только учились одному и самому страшному – делать нашу работу во время войны.

И я благодарна всем, кто вместе со мной принял этот вызов и причастен к созданию «ДНК. Свої», кто сейчас – без нормальной связи, интернета, каких-то других коммуникаций, иногда даже в холоде – ищет потерянных, выезжает в опасные командировки, вывозит оттуда людей и соединяет семьи в нашей студии. Особое спасибо — Виктории Писарец, Игорю Войцишевскому, Рами Аль Шаеру, Ксении Безлюдной, Ярославу Дзивичкевичу, Анне Шаруде. Их вклад в проект – бесценный.

Отдельное и безграничное спасибо за чуткость и выдержку нашей жемчужинке, нашей ведущей Татьяне Высоцкой. Ведь ей, как никому, приходится пропускать каждую историю через себя. А люди – травмированы страшной войной, потерями… Часто в нашей студии плачут даже мужчины. И Татьяна ко всем находит подход, слова поддержки, и это от души. Ибо она – невероятный человек, умеющий искренне сочувствовать, умеющий утешить, она все понимает. У Тани муж борется за нашу свободу на передовой, сама она — з Херсонщины.

Но это невероятно – видеть слезы счастья на глазах наших героев, когда разлученные войной люди наконец-то встречаются и обнимаются, а экспертиза ДНК, которую время от времени приходится проходить нашим участникам (если в этом требуется история) – показывает именно тот результат, который они хотят. Это те мгновения, ради которых хочется принимать новые вызовы и вообще жить.

С кем сотрудничает команда? Ведь разыскивать и главное вывозить людей с оккупированных территорий невозможно без участия волонтеров или государственных органов или организаций?

Да, все правильно. Если мы имеем дело с неоккупированной территорией – здесь все понятно. Хотя и при таких обстоятельствах есть свои тонкости в работе. Если же поиск должен состояться на территории, которую временно захватил враг, задача усложняется. Мы действительно привлекаем волонтеров, журналистов и все наши связи, ведь без помощи тех, кто находится там и может приобщиться к поиску, результат может оказаться нулевым. Среди волонтеров особенно хочется выделить благотворительный фонд «Земляки» и их основателей – Антона Карнауха и Инну Пенчук. Также нам часто помогают и наши эксперты: детектив Руслан Болгов, волонтер и правозащитник Константин Гудаускас. Вместе с тем, мы плодотворно сотрудничаем с органами государственной власти, в частности с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, с Национальной полицией и многими другими учреждениями и организациями.

В скором времени зритель увидит программу о старой преподавательнице немецкого языка, которая в оккупации потеряла все документы, оказалась в Крыму и несколько месяцев не могла оттуда выбраться и встретиться с близкими. То, что она выехала и добралась до Киева, нашей студии – непосредственная заслуга Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сколько людей в команде работают над проектом и конкретно каждой историей?

Сейчас наша команда небольшая, ведь из-за войны многие выехали из страны или работа над проектом стала невозможной при каких-либо других обстоятельствах. Если говорить чисто о редакторском составе, который как раз и разрабатывает истории для съемки, ищет людей в оккупации, непосредственно общается с участниками, уезжает в командировки и устраивает встречи близким в студии, то на данный момент этим занимается менее десяти коллег. Конечно, на съемочной площадке наша команда увеличивается, ведь присоединяется уже и режиссерская группа, операторы, работающие со звуком, продюсерско-административная группа и так далее.

Редакторская команда делится на группы. Обычно одну историю «ведет» группа из трех журналистов. Есть истории, которые мы разрабатываем и снимаем всей командой, ведь они нуждаются в большем ресурсе и вовлечении всех нас.

Были ли моменты или история, когда вы думали, что здесь точно не сможете помочь ничем?

Да, такое случается часто. Когда к нам обращаются родственники без вести пропавших воинов, где все факты указывают на то, что они погибли. В основном те, кто ищут, до последнего не могут поверить в то, что, к сожалению, отца, мужа, брата, возлюбленную уже не вернуть. Они звонят по телефону, пишут, умоляют. И мы им не отказываем. Мы все равно проверяем все до последнего, ведь пока не проведена экспертиза ДНК – надежда всегда есть.

Также одна из историй, которую, несмотря на сложность запроса, мы взяли в разработку и успешно сняли. Это программа о кондитере из Рубежного, который во время войны потерял обоих родителей и едва не погиб сам. Мужчина обратился к нам с тройной просьбой – отыскать соседку, которая спасла его из-под завалов, чтобы поблагодарить ее за жизнь. Также он очень хотел найти врача, спасшего ему руку и теперь он может продолжить карьеру кондитера. Но самое сложное – отыскать потерянную в эвакуационном поезде книжечку-молитвослов!

Представьте – сотни людей едут кто как в эвакуационном поезде, в этом безумии, большинство из них – ранены. Наш герой – почти без сознания, со страшными ранениями едет со своей приемной матерью, она тоже – ранена. Старушка, понимая, что смерть может догнать ее в любую минуту, в потрепанном молитвослове пишет сыну данные его биологической матери, которую он никогда не видел и не знал. И все для того, чтобы сын, когда будут силы и желание, возможно, нашел ее. И эта книжечка теряется!!! И не удивительно, ведь в поезде такое творилось.

Мы действительно считали, что найти книжечку – это что-то из области фантастики. И удача нам улыбнулась! Чем завершилась эта история и с кем наш кондитер прошел генетическую экспертизу, вы можете узнать уже совсем скоро – в одно из ближайших воскресений на СТБ.

История, над которой вы плакали больше всего?

Плачу всегда над всеми историями, потому что они все поразительны. Но больше всего меня растрогала история под названием «Первые ласточки Энергодара».

К нам за помощью обратились одновременно две семьи. Дело в том, что в оккупированном Энергодаре у них остались старики. По иронии судьбы все эти пенсионеры проживали в Энергодаре на одной улице. Дети давно умоляли их уехать, но родителям трудно было прощаться с родным городом и всем нажитым. Тем более, что родители первой семьи, обратившейся к нам, в свое время строили Энергодар. Строили больницы, садики, школы. Словом, не иначе как «первые ласточки Энергодара». И вот все это на их глазах рашисты начали разрушать. Исчезла связь, вода, свет, постоянные обстрелы, ракетные попадания в жилые кварталы. Поэтому дети, уже даже не понимая, живы ли их родители, забили тревогу и умоляли вывезти стариков из Энергодара. Скажу сразу – нам удалось вывезти из оккупации не всех, но это была невероятная встреча в нашей студии – плакали и редакторы, и ведущая, все-все.

Самая нервная история?

Без сомнения, это программа о знаменитом Григории Янченко из Херсона, которого все зовут просто дядей Гришей. Мы с коллегами наблюдали за ним с самого начала войны. Мы удивлялись, гордились, волновались и вдохновлялись. Ведь дядя Гриша собирал деньги для ВСУ под носом у орков, он ездил на инвалидной коляске по городу, громко включая в колонках Гимн Украины и украинские песни – «Ой, у лузі червона калина» и другие. Просто бесстрашный человек. Ему угрожают подвалом, пыткой, казнью, а он делает свое дело, собирает сотни тысяч гривен для украинских военных, поднимает дух и показывает своим примером, что оккупанты должны идти в сторону русского корабля. И тут дядя Гриша исчезает…

К нам звонят по телефону его родственники и просят помочь. И мы отправляемся на поиски Героя. В Запорожье, куда будто по нашей информации дядя Гриша должен был уехать, на поезде отправляются два наших замечательных редактора — Ксения Безлюдная и Рами Аль-Шайер. Они приезжают туда, и мы теряем с ними связь. А в то утро Запорожье оказалось под сокрушительными обстрелами. Одна из ракет попала в торговый центр недалеко от адреса, где они должны быть. Мы тогда всей командой не находили места. Да, Слава Богу, наши коллеги вернулись живыми-здоровыми и даже – не одни.

История, которой гордитесь?

Всегда говорю, что я горжусь всеми нашими историями. Ведь они все – глубокие, невероятные, за всеми нашими программами стоит колоссальная работа. Трудно выделить какую-нибудь одну программу. Горжусь программой о враче-травматологии Юрие Кузнецове из Изюма, который, находясь в оккупации, не покинул город, фактически самостоятельно обустроил больницу в подвале, сделал там более 400 операций и спас от смерти тысячи человек. Он – настоящий Герой для меня, для нас. Весь Изюм о нем знает. И теперь, я надеюсь, благодаря нашей программе о нем узнает весь мир. Ведь Юрий Евгеньевич этого заслуживает!

Ограничен ли «ДНК. Свої» в историях поиска живых людей? Возможна ли эксгумация из братских могил, которые сейчас находят почти в каждом деоккупированном городе? Обращались ли к вам с такой просьбой?

Да, такие обращения есть. Однако их реализация сложна и требует времени. Думаю, что во втором сезоне «ДНК. Свої», съемки которого начнутся совсем скоро, мы покажем и такие истории.

Куда можно отправить заявку людям, которые прямо сейчас разыскивают родных или знакомых?

Дорогие зрители, пишите нам на нашу почту dnk@slm.ua или звоните по номерам нашей горячей линии +380676905669 или +380676905691. Мы попытаемся помочь вам разыскать своих. Никогда не теряйте надежды! А также смотрите нас по воскресеньям в 18:50 на СТБ.

*Если вы пропустили премьерные выпуски проекта «ДНК. Свои» – их можно посмотреть ЗДЕСЬ!

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