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Таємниці ДНК

«ДНК. Свої» випуск 4: 6000 кілометрів пошуку зниклої з Маріуполя та тест ДНК з окупованого Криму

22.11.2022

Вона втратила зв’язок з братом та сестрою з перших днів повномасштабного вторгнення. Довгі місяці – жодної звістки, жодної можливості дізнатись бодай щось. І неймовірний страх, що її рідні люди загинули від рук окупантів. Поки одного дня в соцмережах не побачила фото літньої жінки, яка благала врятувати її з полону в Криму. Цієї неділі, 27 листопада, о 18:50 в ефірі СТБ – найщемливіша історія пошуку, заради якої команда подолала відстань у 6000 кілометрів. Не пропустіть 4 випуск проєкту «ДНК. Свої» на СТБ.

ДНК. Свої: історія 4 випуску від 27.11.2022

Вірі Іванівні Миколаєнко 73 роки. Вона родом з Луганської області, та вже багато років живе на Київщині. Довгі місяці жінка не знаходить собі місця через рідних, які опинилися під окупацією: в Рубіжному – 78-річний брат, в Маріуполі – двоюрідна 84-річна сестра, викладачка німецької мови. 

«Останній раз ми спілкувалися з братом в перших числах березня. “Як ви там?” — питаю. Каже, бахкають так, що шибки повилітали. Просила, щоб виїжджали, питала що робитимуть – каже “поки не знаємо”. А за кілька днів зв’язок взагалі пропав. Так само не було зв’язку і з Жанною, сестрою. Я розповідала усім, кому могла, що шукаю своїх. Сподівалася, раптом хтось підкаже, що можна зробити. Аж одного дня сусідка показала мені фото в інтернеті. На ньому виснажена худа жінка благала допомогти їй виїхати з Криму. Вона так була схожа на мою Жанну, і в одночас це була не та Жанна, яку я знала», — згадує Віра Іванівна.

ДНК. Свої: історія 4 випуску від 27.11.2022

Всі спроби самотужки відшукати рідних були марними, тому остання надія Віри Іванівни – проєкт «ДНК. Свої».

«Страшно уявити, що відчувають люди, котрі багато місяців нічого не чули про своїх, а потім на випадковому фото у соцмережах впізнають близьку людину. Або думають, що впізнали… Наші журналісти провели колосальну роботу і знайшли в тимчасово окупованому Криму ту жінку з фото, але виявилося, що вона без документів і має проблеми з пам’яттю. Тож без тесту ДНК було ніяк. А під час пошуку брата пані Віри з’ясувалося, що в його квартирі тепер господарюють окупанти. Кожного разу, коли я бачу, як відчайдушно українці шукають своїх, як вірять у зустріч, як продовжують жити і мріяти про майбутнє після нашої перемоги, не можу стримати сліз», – розповідає ведуча Тетяна Висоцька

  • Чи насправді жінка на світлині, яка благала про допомогу — сестра Віри Іванівни? 
  • Як з Маріуполя вона потрапила на окупований півострів? 
  • Що трапилося з братом і чи побачить пані Віра рідних людей у студії «ДНК. Свої»?

ДНК. Свої: історія 4 випуску від 27.11.2022

ДНК. Свої: історія 4 випуску від 27.11.2022

Більше на тему: Керівниця проєкту «ДНК. Свої» Юлія Поборуєва: Під час небезпечного відрядження у Запоріжжя ми втратили зв’язок із нашими журналістами

Нагадаємо, «ДНК. Свої» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Щотижня “ДНК. Свої” проводять резонансні пошуки, щоб допомогти українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російського терору.

Якщо ви також втратили зв’язок з рідними – пишіть на пошту dnk@slm.ua  або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690-56-69, +38(067)690-56-91. 

Якщо ви пропустили прем’єрні випуски “ДНК. Свої” в ефірі СТБ – їх можна подивитися на офіційному YouTube-каналі та на сайті.  

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