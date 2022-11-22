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Таємниці ДНК

«ДНК. Свої» выпуск 4: 6000 километров поиска пропавшей из Мариуполя и тест ДНК из оккупированного Крыма

22.11.2022

Она лишилась связи с братом и сестрой с первых дней полномасштабного вторжения. Долгие месяцы — никакой вести, никакой возможности узнать хоть что-нибудь. И невероятный страх, что ее родные люди погибли от рук оккупантов. Пока однажды в соцсетях не увидела фото пожилой женщины, которая умоляла спасти ее из плена в Крыму. В это воскресенье, 27 ноября, в 18:50 в эфире СТБ – самая щемящая история поиска, ради которой команда преодолела расстояние в 6000 километров. Не пропустите 4 выпуск проекта «ДНК. Свої» на СТБ.

ДНК. Свои: история 4 выпуска от 27.11.2022

Вере Ивановне Николаенко 73 года. Она родом из Луганской области, и уже много лет живет в Киевской области. Долгие месяцы женщина не находит себе места из-за оказавшихся в оккупации родных: в Рубежном — 78-летний брат, в Мариуполе — двоюродная 84-летняя сестра, преподавательница немецкого языка.

«В последний раз мы общались с братом в первых числах марта. «Как вы там?» – спрашиваю. Говорит, бахают так, что стекла вылетели. Просила, чтобы выезжали, спрашивала, что делать – говорит “пока не знаем”. А через несколько дней связь вообще пропала. Также не было связи и с Жанной, сестрой. Я рассказывала всем, кому могла, что ищу своих. Надеялась, вдруг кто-нибудь подскажет, что можно сделать. Однажды соседка показала мне фото в интернете. На нем истощенная худая женщина умоляла помочь ей уехать из Крыма. Она так была похожа на мою Жанну, и в то же время это была не та Жанна, которую я знала», — вспоминает Вера Ивановна.

ДНК. Свои: история 4 выпуска от 27.11.2022

Все попытки самостоятельно отыскать родных были тщетны, поэтому последняя надежда Веры Ивановны – проект «ДНК. Свої».

«Страшно представить, что чувствуют люди, многие месяцы ничего не слышавшие о своих, а затем на случайном фото в соцсетях узнают близкого человека. Или думают, что узнали… Наши журналисты провели колоссальную работу и нашли во временно оккупированном Крыму женщину с фото, но оказалось, что она без документов и имеет проблемы с памятью. Так что без теста ДНК было никак. А во время поиска брата Веры выяснилось, что в его квартире теперь хозяйничают оккупанты. Каждый раз, когда я вижу, как украинцы отчаянно ищут своих, как верят во встречу, как продолжают жить и мечтать о будущем после нашей победы, не могу сдержать слез», – рассказывает ведущая Татьяна Высоцкая.

  • Действительно ли женщина на фотографии, которая умоляла о помощи — сестра Веры Ивановны? 
  • Как из Мариуполя она попала на оккупированный полуостров?
  • Что случилось с братом и увидит ли Вера родных людей в студии «ДНК. Свої»?

ДНК. Свои: история 4 выпуска от 27.11.2022

ДНК. Свои: история 4 выпуска от 27.11.2022

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Напомним, «ДНК. Свої» — проект собственного производства телеканала СТБ, создаваемый мощной командой «Таємниць ДНК». Еженедельно «ДНК. Свої» проводят резонансные поиски, чтобы помочь украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора.

Если вы также потеряли связь с родными – пишите на почту dnk@slm.ua или звоните по номерам горячей линии: +38(067)690-56-69, +38(067)690-56-91.

Если вы пропустили премьерные выпуски «ДНК. Свої» в эфире СТБ – их можно посмотреть на официальном YouTube-канале и на нашем сайте.

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