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Таємниці ДНК

«ДНК. Свої»: Найти родных младенца после ракетного обстрела Мариуполя

03.11.2022

Телеканал СТБ и команда «Таємниці ДНК», продолжая миссию по эмоциональной поддержке зрителей, приступают к важному спецпроекту собственного производства «ДНК. Свої». Еженедельно проект будет помогать украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора. Уже в это воскресенье, 6 ноября, в эфире СТБ — невероятная история поиска родных младенца, спасенного во время ракетных обстрелов Мариуполя.

ДНК. Свои: история 1 выпуска от 06.11.2022

За помощью к команде «ДНК. Свої» обратился общественный активист Евгений Тузов. Он искал малыша, которого в марте спас от смерти после обстрелов в Мариуполе. Младенец, которому в то время было 10 дней от рождения, чудом выжил, но его родителей рядом не было. Все факты указывали на то, что они погибли. На несколько дней Евгений стал мальчику названным отцом, и ухаживал за ним в бомбоубежище. Однако у маленького Богданчика обнаружили ожоги лёгких и его срочно забрали в больницу.

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Все это время Евгений пытался выяснить дальнейшую судьбу малыша. «ДНК. Свої» стал для мужчины последней надеждой узнать хотя бы о своем названном сыне.

«Мы стучались во все двери, пытались искать через знакомых, с помощью соцсетей. Для меня это очень важно, ведь человек, спасший жизнь другого человека, несет за него ответственность. А я даже не знал, есть ли у Богданчика родные, остался ли он сам на свете», — рассказывает Евгений.

ДНК. Свои: история 1 выпуска от 06.11.2022

Команда «ДНК. Свої» взялась за сверхсложную задачу, но и представить не могла, что расследование приведет в Винницкую область. Там журналисты проекта нашли женщину, которая забрала маленького Богданчика из больницы, назвавшись его мамой. По ее словам, она узнала в мальчике своего потерянного при взрыве новорожденного сына. Однако, в родстве женщины и младенца сомневаются ее близкие, и считают, что она могла перепутать детей, находясь в шоковом состоянии.

«Мы ощущали огромную ответственность перед людьми, сидевшими у нас в студии. Они пережили в Мариуполе самые страшные недели. Среди бомбовых обстрелов и авиаударов, пожаров и голода они выжили сами и смогли спасти жизнь другим. Мы все сейчас настолько обожжены войной, что главная задача команды – не навредить, не причинить боль, а помочь разобраться в шокирующих обстоятельствах трагедии», – комментирует ведущая проекта «ДНК. Свої» Татьяна Высоцкая.

ДНК. Свои: история 1 выпуска от 06.11.2022

Как сложилась судьба Богданчика? Что случилось с его семьей? Как на всех участников этой запутанной истории поиска повлияет тест ДНК — узнайте уже в воскресенье, 6 ноября, в 18:50 в эфире телеканала СТБ.


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