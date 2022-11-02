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Таємниці ДНК

Дата старта спецпроекта на СТБ «ДНК. Свої»

02.11.2022

Телеканал СТБ и команда «Таємниці ДНК», продолжая миссию по эмоциональной поддержке населения, начали важный спецпроект собственного производства «ДНК. Свої», который поможет украинцам найти близких. Уже с 6 ноября в эфире СТБ — истории, окутанные войной и разлукой, сверхсложный поиск пропавших без вести и щемящие встречи прямо в студии проекта.

Дата старта спецпроекта СТБ «ДНК. Свои»

Ведущая «ДНК. Свои» — Татьяна Высоцкая.

«Масштабы исчезновения украинцев в результате российского террора —  катастрофические. Только за последние полгода государственные ведомства получили более 30 тысяч обращений с просьбой о розыске родных, 251 ребенок считается пропавшим без вести. Миссия СТБ – помогать украинским семьям. Мы не можем стоять в стороне в то время, когда оккупанты забирают украинцев в плен, разлучают детей с матерями и вывозят их в российские интернаты. Весной мы задали себе вопрос: как именно наша команда может помочь воссоединиться семьям, которые потеряли связь с близкими в результате бомбардировок, оккупации, плена, принудительных депортаций. Так родилась идея спецпроекта “ДНК. Свої” – не просто рассказывать поразительные истории, а помогать украинцам вернуться домой, к своим родным. Это сверхсложная задача, но ее реализация стала возможной благодаря экспертности и успешному опыту мощной команды “Таємниці ДНК”, которая за несколько сезонов существования этого проекта на СТБ нашла и объединила многие украинские семьи», — комментирует генеральный продюсер производства программ телеканала СТБ Наталья Франчук.

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«Проект “ДНК. Свої” — это возможность, а иногда и единственный шанс для родственников обратиться за помощью и получить ее. Это командировка наших журналистов в разные уголки Украины с целью поиска и проведения собственного расследования. По каждому обращению мы сотрудничаем с министерствами, государственными ведомствами и организациями, а также привлекаем экспертов-криминалистов, генетиков, следователей и всех, кто мог бы пролить свет на исчезновение. Каждая история – это долгий и сверхсложный путь, но оно того стоит, когда ты видишь в студии слезы людей, наконец-то обнаруживших своих близких, и глаза родителей, которым вернули ребенка. Этой осенью вы увидите 12 невероятных историй поиска со счастливым финалом, который так необходим сегодня каждой украинской семье», — комментирует руководитель проектов «ДНК. Свої» и «Таємниці ДНК» Юлия Поборуева.

Среди первых историй «ДНК. Свої» — поиски потерявшихся медиков мариупольской «скорой», спасавших людей из «Азовстали», мамы младенца, родившегося 24 февраля во время бомбардировки и известного волонтера из Херсона дяди Гриши.

Производство проекта – творческая студия Starlight Production.

Генеральная продюсер программ СТБ — Наталья Франчук.

Директор творческой студии — Виктория Вишнякова.

Руководитель проекта — Юлия Поборуева.

Не пропустите «ДНК. Свої» — с 6 ноября по воскресеньям в 18:50 в эфире СТБ

Video: Дата старта спецпроекта СТБ «ДНК. Свои»

Стала известна дата старта спецпроекта СТБ «ДНК. Свои». Когда состоится премьера проекта ДНК. Свои» 2022 на СТБ – читайте в материале

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