ДНК. Свои: история 7 выпуска от 18.12.2022

«ДНК. Свої» выпуск 7: отважный врач в оккупированном Изюме два месяца спасал людей в бетонном подвале больницы

Во время оккупации Изюма подвал центральной городской больницы стал настоящим спасением тысяч людей. Именно здесь врач-травматолог Юрий Кузнецов делал сложные операции, возвращал к жизни тяжелораненых и даже принимал роды. 18 декабря в 18:50 в эфире СТБ в 7 выпуске проекта «ДНК. Свої» своих будут искать прошедшие изюмский ад.

Горожане назвали укрытие Изюмской больницы «подвалом доктора Кузнецова». Первые недели среди бетонных стен отважный врач спасал самых разных пациентов в команде с коллегами. 11 марта их осталось двое. А потом, в течение двух месяцев, Юрий Кузнецов делал это своими силами.

«Кровати стояли вдоль всего коридора – от входа в подвал и до черного выхода. Наиболее тяжело было, когда добавлялись минно-взрывные ранения. У нас холод, в помещении всего 2-3 градуса тепла, антисанитария – в таких условиях раны заживают очень долго. Но я понимал, что не могу оставить пациентов без медицинского ухода, и должен делать все, что смогу, чтобы им помочь», — вспоминает врач.

Более 400 операций, тысячи спасенных от смерти людей. Пациенты добирались до него через разбитый город прямо под обстрелами, пешком, прячась по дороге от наводчиков, рискуя не добраться до спасительного укрытия. Но они молились на него, ведь Кузнецов был их единственным спасением в эти страшные дни. И считают его не просто Доктором и Человеком с большой буквы, а настоящим героем нашего времени.

«Я просто делал свою работу — несколько раз повторял Юрий, потупив глаза в пол. Поистине, великие люди не чувствуют своего величия! Это так круто, мощно и вдохновенно для всех нас, когда к нам приезжает много мечтающих героев — конечно, помимо победы — об одном: сказать «спасибо» человеку, который помог им выжить в аду обстрелов и оккупации. Очень советую не пропустить этот выпуск, как и все остальные истории «ДНК. Свої», потому что этот спецпроект бесценен нашими современными народными героями, которые совершают подвиги каждый на своем месте, не ожидая каких-то особых признаний», — рассказывает ведущая проекта Татьяна Высоцкая.

Жители Изюма соберутся в студии «ДНК. Свої» с единственным желанием — наконец-то обнять своих, с кем из-за войны и оккупации не виделись с самой весны. Они прошли настоящий ад, выжили под обстрелами и месяцами смотрели в глаза смерти. Теперь они ждут встречи с родителями, детьми, внуками, друзьями и, прежде всего, со своим легендарным Доктором.

Но встретят ли они всех потерянных своих — узнайте в воскресенье в 18.50 на СТБ.

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Напомним, «ДНК. Свої» — проект собственного производства телеканала СТБ, создаваемый мощной командой «Таємниць ДНК». Еженедельно «ДНК. Свої» проводят резонансные поиски, чтобы помочь украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора.

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