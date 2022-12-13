ДНК. Свої: історія 7 випуску від 18.12.2022

«ДНК. Свої» випуск 7: відважний лікар в окупованому Ізюмі два місяці рятував людей у бетонному підвалі лікарні

Під час окупації Ізюма підвал центральної міської лікарні став справжнім порятунком для тисяч людей. Саме тут лікар–травматолог Юрій Кузнєцов робив складні операції, повертав до життя тяжко поранених і навіть приймав пологи. 18 грудня о 18:50 в ефірі СТБ у 7 випуску проєкту «ДНК. Свої» своїх шукатимуть ті, хто пройшов ізюмське пекло.

Містяни нарекли укриття Ізюмської лікарні «підвалом доктора Кузнєцова». Перші тижні серед бетонних стін відважний лікар рятував самих різних пацієнтів в команді з колегами. 11 березня їх залишилося двоє. А потім, впродовж двох місяців, Юрій Кузнєцов робив це самотужки.

«Ліжка стояли уздовж всього коридору — від входу в підвал і до чорного виходу. Найбільш важко було, коли додавалися мінно-вибухові поранення. У нас холод, в приміщенні усього 2–3 градуси тепла, антисанітарія — в таких умовах рани загоюються дуже довго. Але я розумів, що не можу лишити пацієнтів без медичного догляду, і маю робити все, що зможу, аби їм допомогти», — згадує лікар.

Більше 400 операцій, тисячі врятованих від смерті людей. Пацієнти добиралися до нього через розтрощене місто просто під обстрілами, пішки, ховаючись по дорозі від наводчиків, ризикуючи не дістатись рятівного укриття. Та вони молилися на нього, адже Кузнєцов був їх єдиним порятунком в ті страшні дні. І вважають його не просто Лікарем та Людиною з великої букви, а справжнім героєм нашого часу.

«Я просто робив свою роботу» — кілька разів повторював Юрій, потупивши очі в підлогу. Воістину, великі люди не відчувають своєї величі! Це так круто, потужно і натхненно для всіх нас, коли до нас приїздить багато героїв, які мріють — звісно, окрім перемоги — про одне: сказати «дякую» людині, яка допомогла їм вижити у пеклі обстрілів та окупації. Дуже раджу не пропустити цей випуск, як і всі решта історій «ДНК. Свої», бо цей спецпроєкт безцінний нашими сучасними народними героями, які здійснюють подвиги кожен на своєму місці, не очікуючи на якісь особливі визнання», — розповідає ведуча проєкту Тетяна Висоцька.

Мешканці Ізюма зберуться в студії «ДНК. Свої» з єдиним бажанням — нарешті обійняти своїх, з ким через війну та окупацію не бачилися із самої весни. Вони пройшли справжнє пекло, вижили під обстрілами та місяцями дивилися в очі смерті. Тепер вони чекають на зустріч з батьками, дітьми, онуками, друзями і, насамперед, зі своїм легендарним Лікарем.

Та чи зустрінуть вони всіх загублених своїх — дізнайтеся у неділю о 18:50 на СТБ.

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Нагадаємо, «ДНК. Свої» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Щотижня «ДНК. Свої» проводять резонансні пошуки, щоб допомогти українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російського терору.

Якщо ви пропустили прем’єрні випуски «ДНК. Свої» в ефірі СТБ — їх можна подивитися на офіційному YouTube-каналі та на сайті.

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