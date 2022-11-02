Дата старту спецпроєкту СТБ «ДНК. Свої»

Телеканал СТБ та команда «Таємниці ДНК», продовжуючи місію з емоційної підтримки населення, розпочали надважливий спецпроєкт власного виробництва «ДНК. Свої», який допомагатиме українцям знайти близьких. Вже з 6 листопада в ефірі СТБ — історії, оповиті війною та розлукою, надскладний пошук зниклих безвісти та щемливі зустрічі просто в студії проєкту.

Ведуча «ДНК. Свої» — Тетяна Висоцька.

«Масштаби зникнення українців внаслідок російського терору – катастрофічні. Тільки за останні півроку державні відомства отримали понад 30 тисяч звернень із проханням про розшук рідних, 251 дитина вважається зниклою безвісти. Місія СТБ — допомагати українським сім’ям. Ми не можемо стояти осторонь в той час, коли окупанти забирають українців у полон, розлучають дітей з матерями і вивозять їх в російські інтернати. Тож навесні ми поставили собі питання: яким чином саме наша команда може допомогти возз’єднатися сім’ям, які втратили зв’язок з близькими внаслідок бомбардувань, окупації, полону, примусових депортацій. Так народилася ідея спецпроєкту «ДНК. Свої» – не просто розказувати вражаючі історії, а допомагати українцям повернутися додому, до своїх рідних. Це надскладна задача, але її реалізація стала можливою завдяки експертності та успішному досвіду потужної команди «Таємниці ДНК», яка за кілька сезонів існування цього проєкту на СТБ знайшла та поєднала багато українських родин”, — коментує генеральна продюсерка виробництва програм телеканалу СТБ Наталя Франчук.

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«Проєкт «ДНК. Свої» — це можливість, а іноді й єдиний шанс для родичів звернутись по допомогу і отримати її. Це відрядження наших журналістів у різні куточки України з метою пошуку та проведення власного розслідування. По кожному зверненню ми співпрацюємо з міністерствами, державними відомствами та організаціями, а також залучаємо експертів-криміналістів, генетиків, слідчих та всіх, хто міг би пролити світло на справу про зникнення. Кожна історія – це довгий і надскладний шлях, але воно того варте, коли ти бачиш в студії сльози людей, що нарешті знайшли своїх близьких, та очі батьків, яким повернули дитину. Цієї осені ви побачите 12 неймовірних історій пошуку зі щасливим фіналом, який так потрібен сьогодні кожній українській родині», — коментує керівниця проєктів «ДНК. Свої» і «Таємниці ДНК» Юлія Поборуєва.

Серед перших історій «ДНК. Свої» — пошуки загублених медиків маріупольської «швидкої», які рятували людей із «Азовсталі», мами немовляти, яке народилося 24 лютого під час бомбардування і найвідомішого волонтера з Херсону дяді Гриши.

Виробництво проєкту — творча студія Starlight Production.

Генеральна продюсерка програм СТБ — Наталя Франчук.

Директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова.

Керівниця проєкту — Юлія Поборуєва.

Не пропустіть «ДНК. Свої» — з 6 листопада щонеділі о 18:50 в ефірі СТБ

Video: Дата старту спецпроєкту СТБ «ДНК. Свої» Стала відома дата старту спецпроєкту СТБ «ДНК. Свої». Коли відбудеться прем'єра проєкту «ДНК. Свої» 2022 на СТБ - читайте в матеріалі

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