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Татьяна Высоцкая отправилась отдыхать на Херсонщину

21.07.2021

Ведущая программы «Вікна-новини» и проекта «Таємниці ДНК» Татьяна Высоцкая отправилась в отпуск. Пунктом назначения выбрала Херсонщину, где проведет ближайшие дни с родителями и детьми. 

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Несколько дней назад Татьяна Высоцкая сообщила, что уходит в долгожданный отпуск на две недели. И вот ведущая делится снимками из жаркого Лазурного, что в Херсонской области.

«Докладываем — Черное море сейчас тихое, небо высокое, жара ощутима. А медуз таки немало, но явно меньше, чем то нашествие в Азовском. Ну, на лице дочери все написано — не катастрофа, но такое. И это еще ее, как меня, 5 раз эти медузы не ужалили. А вот родителям утешение, несмотря на все, потому что внучка, наконец, приехала! Инспекцию родной Херсонщиной продолжим, будем телеграфировать дальше», — написала ведущая у себя на странице в Instagram.  

В отпуск Татьяна отправилась со своей большой семьей. И несмотря на нашествие огромных медуз, время проходит отлично. Так, ведущая даже опубликовала снимок с огромным жалящим корнеротом, которого сразу же отпустила обратно в море.  

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