Тетяна Висоцька вирушила відпочивати на Херсонщину

Ведуча програми «Вікна-новини» і проєкту «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька вирушила у відпустку. Пунктом призначення вибрала Херсонщину, де проведе найближчі дні з батьками та дітьми.

Більше на тему: Тетяна Висоцька розповіла про зйомки нового сезону проєкту «Таємниці ДНК»

Кілька днів тому Тетяна Висоцька повідомила, що йде в довгоочікувану відпустку на два тижні. І ось ведуча ділиться знімками зі спекотного Лазурного, що на Херсонщині.

У відпустку Тетяна вирушила зі своєю великою родиною. І незважаючи на навалу величезних медуз, час проходить відмінно. Так, ведуча навіть опублікувала знімок із величезним жалячим коренеротом, якого відразу ж відпустила назад у море.

