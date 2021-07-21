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Тетяна Висоцька вирушила відпочивати на Херсонщину

21.07.2021

Ведуча програми «Вікна-новини» і проєкту «Таємниці ДНК» Тетяна Висоцька вирушила у відпустку. Пунктом призначення вибрала Херсонщину, де проведе найближчі дні з батьками та дітьми.

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Кілька днів тому Тетяна Висоцька повідомила, що йде в довгоочікувану відпустку на два тижні. І ось ведуча ділиться знімками зі спекотного Лазурного, що на Херсонщині.

«Доповідаємо — Чорне море зараз тихе, небо високе, спека відчутна. А медуз таки чимало, але явно менше, ніж ота навала в Азовському. Ну, на обличчі доньки все написано — не катастрофа, але такоє. І це ще її, як мене, 5 разів ці медузи не вжалили. А от батькам утіха попри все, бо онука нарешті приїхала! Інспекцію рідною Херсонщиною продовжимо, будемо телеграфувати далі», — написала ведуча у себе на сторінці в Instagram.

У відпустку Тетяна вирушила зі своєю великою родиною. І незважаючи на навалу величезних медуз, час проходить відмінно. Так, ведуча навіть опублікувала знімок із величезним жалячим коренеротом, якого відразу ж відпустила назад у море.

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