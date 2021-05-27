1 лютого в ефірі телеканалу СТБ відбулася прем’єра 11 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Його ведучим залишається експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Та що ми знаємо про нього? Читайте в нашому матеріалі детальну інформацію про ведучого.

За час роботи на телеканалі СТБ Дмитро Карпачов став одним із найулюбленіших ведучих для глядачів усієї країни.

На його рахунку десяток рейтингових соціальних проєктів, серед яких: «Кохана, ми вбиваємо дітей», «Детектор брехні», «Один за всіх», «Врятуйте нашу сім’ю», «Вагітна в 16», спецпроєкт «Прощення».

«Моє завдання як ведучого соціальних проєктів СТБ — дати людям шанс. Ми не можемо гарантувати, що вони цим шансом скористаються. Але всім охочим ми даємо шанс змінитися і всіляко сприяємо цим змінам», — переконує Дмитро.

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На телебачення Дмитро Карпачов потрапив у 2011 році. Спочатку він був експертом проєкту «Правила життя». Уже восени того ж року став ведучим соціального реаліті-шоу «Кохана, ми вбиваємо дітей», з 2012 року — ведучий програми «Детектор брехні», сімейного реаліті-шоу «Врятуйте нашу сім’ю», пост-шоу «Доньки-матері» проєкту «Вагітна в 16», «Один за всіх», а з 2013 — співавтор і ведучий спецпроєкту «Прощення».

Після тривалої перерви Дмитро Карпачов знову повернувся в стіни рідного телеканалу і в 2020 році став ведучим психологічного сімейного реаліті «Супермама». А вже восени того ж року, коли був відновлений «Детектор брехні», став ведучим і цього проєкту.

«Це проєкт, який навчає жити. І я щиро вдячний тим учасникам, із якими вже встиг познайомитися, за те, що вони не побоялися прийти в студію. Я не знаю, з ким іще доведеться зустрітися в студії, але я знаю, що цей проєкт вчить глибшого розуміння мотивів і вчинків тих, хто вас оточує. Дивіться «Детектор брехні» і вчіться на чужих помилках», — так Дмитро каже про роботу в проєкті.

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