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«Детектор брехні»-10: що лишилося за кадром

02.12.2020

Психологічний проєкт «Детектор брехні» — це унікальний шанс для кожного охочого поговорити з рідними та близькими на важливі теми і розповісти свою правду. Під час кастингів журналісти отримують сотні цікавих історій, проте не всі можуть потрапити в ефір. Шеф-редакторка проєкту Людмила Хандусь ексклюзивно для STB.UA розповіла про те, що залишилося за кадром: кому з героїв так і не вдалося пройти кастинг.

детектор

Щодня до редакції проєкту «Детектор брехні» приходять сотні анкет. Звичайно ж, не всі охочі можуть потрапити в ефір, але є ті, історії яких запам’яталися найбільше.

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  • Так, одна дівчина просто тероризувала редакцію проєкту своїми листами. Спочатку вона писала раз на день. Потім по п’ять разів. Після спілкування з потенційною героїнею на передкастингу було ухвалено рішення відмовити в участі в проєкті. Однак після відмови дівчина почала писати погрози журналістам, потім погрожувала накласти на себе руки, а згодом убити свою маму! На щастя, це були лише пусті слова.
  • Одним із потенційних героїв програми був хлопець, який практично бомжував на вулицях Києва. У нього були стосунки з дівчиною із забезпеченої сім’ї, яка також перейняла його спосіб життя. Молодий чоловік хотів розповісти свою правду на проєкті. Однак увечері напередодні телепроб один із журналістів отримав від героя передсмертну записку, в якій хлопець звинувачував у своїй смерті кохану. Звичайно, відразу ж було вжито всіх необхідних заходів: журналісти негайно зателефонували в поліцію, і вони приїхали на виклик протягом двох хвилин. Але хлопця їм знайти не вдалося. На зв’язок він більше не виходив. Уся інформація про нього була передана штатній психологині, якій вдалося поговорити з ним. Очевидно, що редакція проєкту була змушена відмовити парубкові в участі у програмі. А через деякий час журналісти «Детектора брехні» побачили новину про те, що цей хлопець зґвалтував дівчину і наразі перебуває в СІЗО…
  • Ще один чоловік хотів на проєкті зізнатися своїй дружині, з якою прожив 25 років у шлюбі, в тому, що в нього вже 6 років в іншому місті є коханка, яка народила йому сина. Чоловік хотів розповісти, що всі його відрядження до Одеси це ні що інше, як поїздки до другої сім’ї. Ні дружина не знала про коханку, ні коханка про дружину. За допомогою проєкту чоловік хотів заробити грошей, віддати їх дітям і кинути обох жінок. Але в нього передчасно здали нерви, і правда розкрилася. Дружина зрозуміла, що чоловік їй зраджує, і відмовилася приходити до студії.
  • Але не обходиться на проєкті й без дивних історій. Одна дівчина так сильно хотіла потрапити на шоу, що почала надсилати листи з погрозами, в яких обіцяла вбити… коня, якщо її не візьмуть на «Детектор брехні».

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