Психологічний проєкт «Детектор брехні» — це унікальний шанс для кожного охочого поговорити з рідними та близькими на важливі теми і розповісти свою правду. Під час кастингів журналісти отримують сотні цікавих історій, проте не всі можуть потрапити в ефір. Шеф-редакторка проєкту Людмила Хандусь ексклюзивно для STB.UA розповіла про те, що залишилося за кадром: кому з героїв так і не вдалося пройти кастинг.

Щодня до редакції проєкту «Детектор брехні» приходять сотні анкет. Звичайно ж, не всі охочі можуть потрапити в ефір, але є ті, історії яких запам’яталися найбільше.

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Так, одна дівчина просто тероризувала редакцію проєкту своїми листами. Спочатку вона писала раз на день. Потім — по п’ять разів. Після спілкування з потенційною героїнею на передкастингу було ухвалено рішення відмовити в участі в проєкті. Однак після відмови дівчина почала писати погрози журналістам, потім погрожувала накласти на себе руки, а згодом — убити свою маму! На щастя, це були лише пусті слова.

Одним із потенційних героїв програми був хлопець, який практично бомжував на вулицях Києва. У нього були стосунки з дівчиною із забезпеченої сім’ї, яка також перейняла його спосіб життя. Молодий чоловік хотів розповісти свою правду на проєкті. Однак увечері напередодні телепроб один із журналістів отримав від героя передсмертну записку, в якій хлопець звинувачував у своїй смерті кохану. Звичайно, відразу ж було вжито всіх необхідних заходів: журналісти негайно зателефонували в поліцію, і вони приїхали на виклик протягом двох хвилин. Але хлопця їм знайти не вдалося. На зв’язок він більше не виходив. Уся інформація про нього була передана штатній психологині, якій вдалося поговорити з ним. Очевидно, що редакція проєкту була змушена відмовити парубкові в участі у програмі. А через деякий час журналісти «Детектора брехні» побачили новину про те, що цей хлопець зґвалтував дівчину і наразі перебуває в СІЗО…

Ще один чоловік хотів на проєкті зізнатися своїй дружині, з якою прожив 25 років у шлюбі, в тому, що в нього вже 6 років в іншому місті є коханка, яка народила йому сина. Чоловік хотів розповісти, що всі його відрядження до Одеси — це ні що інше, як поїздки до другої сім’ї. Ні дружина не знала про коханку, ні коханка — про дружину. За допомогою проєкту чоловік хотів заробити грошей, віддати їх дітям і кинути обох жінок. Але в нього передчасно здали нерви, і правда розкрилася. Дружина зрозуміла, що чоловік їй зраджує, і відмовилася приходити до студії.

Але не обходиться на проєкті й без дивних історій. Одна дівчина так сильно хотіла потрапити на шоу, що почала надсилати листи з погрозами, в яких обіцяла вбити… коня, якщо її не візьмуть на «Детектор брехні».

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