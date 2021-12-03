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Що готує 11 випуск проєкту «Битва екстрасенсів»-21?

03.12.2021

Уже цієї неділі, 5 грудня, о 18:40 на СТБ вийде 11 випуск проєкту «Битва екстрасенсів»-21. Цього тижня конкуренція між ясновидцями загостриться до межі, адже вони змагатимуться за звання фіналіста. Хто ж ними стане? І який відомий гість перевірятиме екстрасенсів?

битва экстрасенсов

Залишається зовсім небагато часу до фіналу, і в 11 випуску «Битви екстрасенсів»-21 ясновидці зійдуться у справжній боротьбі. Вони матимуть пройти випробування… танцем. Чи зрозуміють екстрасенси, що їхні надздібності перевіряє відома українська хореографиня Ілона Гвоздьова? Які таємниці з життя зіркової гості вони розкриють? І невже екстрасенсам вдасться побачити деталі сімейної трагедії Ілони?

Крім того, ясновидці матимуть відчути силу зв’язку матері і дитини. Чи вдасться їм зрозуміти, де чия мама? І хто стане фіналістами «Битви екстрасенсів»-21?

Дізнайтеся вже цієї неділі, 5 грудня, о 18:40 на СТБ. Не пропустіть!

Video: Що готує 11 випуск проєкту «Битва екстрасенсів»-21?

Чим здивує Битва екстрасенсів 21 випуск 11. Дивіться Битва екстрасенсів 2021 випуск 11. Анонс Битва екстрасенсів 21 від 05.12.2021

Більше на тему: Таємниці екс-Холостяка і дух покійної матері: як пройшов 10 тиждень на проєкті «Битва екстрасенсів»-21?

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