Уже цієї неділі, 5 грудня, о 18:40 на СТБ вийде 11 випуск проєкту «Битва екстрасенсів»-21. Цього тижня конкуренція між ясновидцями загостриться до межі, адже вони змагатимуться за звання фіналіста. Хто ж ними стане? І який відомий гість перевірятиме екстрасенсів?

Залишається зовсім небагато часу до фіналу, і в 11 випуску «Битви екстрасенсів»-21 ясновидці зійдуться у справжній боротьбі. Вони матимуть пройти випробування… танцем. Чи зрозуміють екстрасенси, що їхні надздібності перевіряє відома українська хореографиня Ілона Гвоздьова? Які таємниці з життя зіркової гості вони розкриють? І невже екстрасенсам вдасться побачити деталі сімейної трагедії Ілони?

Крім того, ясновидці матимуть відчути силу зв’язку матері і дитини. Чи вдасться їм зрозуміти, де чия мама? І хто стане фіналістами «Битви екстрасенсів»-21?

Дізнайтеся вже цієї неділі, 5 грудня, о 18:40 на СТБ. Не пропустіть!

