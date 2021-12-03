Уже в это воскресенье, 5 декабря, в 18:40 на СТБ выйдет 11 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21. На этой неделе конкуренция между ясновидящими накалится до предела, ведь они будут состязаться за звание финалиста. Кто же ими станет? И какой известный гость будет проверять экстрасенсов?

Остается совсем немного времени до финала, и в 11 выпуске «Битвы экстрасенсов»-21 ясновидящие сойдутся в настоящей схватке. Им предстоит пройти испытание… танцем. Поймут ли экстрасенсы, что их сверхспособности проверяет известный украинский хореограф Илона Гвоздева? Какие тайны из жизни звездной гостьи они раскроют? И неужели экстрасенсам удастся увидеть детали семейной трагедии Илоны?

Кроме того, ясновидящим предстоит на себе ощутить силу связи матери и ребенка. Удастся ли им понять, где чья мама? И кто же станет финалистами «Битвы экстрасенсов»-21?

Узнайте уже в это воскресенье, 5 декабря, в 18:40 на СТБ. Не пропустите!

Video: Что готовит 11 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21? Чем удивит Битва экстрасенсов 21 выпуск 11. Смотрите Битва экстрасенсов 2021 выпуск 11. Анонс Битва экстрасенсов 21 от 05.12.2021

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