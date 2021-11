Уже цієї неділі, 28 листопада, о 18:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 10 випуск проєкту «Битва екстрасенсів»-21. Випробування цього тижня здивують кожного, адже на глядачів чекає шквал емоцій, сенсаційні зіркові зізнання та містичні історії. Який відомий гість перевірятиме екстрасенсів у 10 випуску? Дізнайтесь далі.

У 10 випуску проєкту «Битва екстрасенсів»-21 людей із надздібностями запросять у гості. Чи зрозуміють екстрасенси, що будинок, у якому вони перебувають, належить відомому плавцю та екс-Холостяку Дмитру Черкасову? Разом зі своєю дружиною Олександрою він уважно стежитиме за випробуванням. Які секрети з життя його сім’ї розкриють ясновидці? І невже зіркова пара пережила горе?

Крім того, екстрасенси матимуть розгадати містичну історію і зрозуміти, чому дух матері переслідує 18-річну доньку. Чи вдасться це учасникам? І які приголомшливі подробиці вони відчують?

Дізнайтеся вже цієї неділі, 28 листопада, о 18:40 на СТБ. Не пропустіть!

