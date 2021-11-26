Уже в это воскресенье, 28 ноября, в 18:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 10 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21. Испытания этой недели удивят каждого, ведь зрителей ждет шквал эмоций, сенсационные звездные признания и мистические истории. Какой известный гость будет проверять экстрасенсов в 10 выпуске? Узнайте далее.

В 10 выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21 людей со сверхспособностями пригласят в гости. Поймут ли экстрасенсы, что дом, в котором они находятся, принадлежит известному пловцу и экс-Холостяку Дмитрию Черкасову? Вместе со своей женой Александрой он будет внимательно следить за испытанием. Какие секреты из жизни его семьи раскроют ясновидящие? И неужели звездная пара пережила горе?

Кроме того, экстрасенсам предстоит разгадать мистическую историю и понять, почему дух матери преследует 18-летнюю дочь. Удастся ли это участникам? И какие шокирующее подробности они ощутят?

Узнайте уже в это воскресенье, 28 ноября, в 18:40 на СТБ. Не пропустите!

Video: Чем удивит 10 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21? Чем удивит Битва экстрасенсов 21 выпуск 10. Смотрите Битва экстрасенсов 2021 выпуск 10. Анонс Битва экстрасенсов 21 от 28.11.2021

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