Чем удивит 10 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21?
Уже в это воскресенье, 28 ноября, в 18:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 10 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21. Испытания этой недели удивят каждого, ведь зрителей ждет шквал эмоций, сенсационные звездные признания и мистические истории. Какой известный гость будет проверять экстрасенсов в 10 выпуске? Узнайте далее.
В 10 выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21 людей со сверхспособностями пригласят в гости. Поймут ли экстрасенсы, что дом, в котором они находятся, принадлежит известному пловцу и экс-Холостяку Дмитрию Черкасову? Вместе со своей женой Александрой он будет внимательно следить за испытанием. Какие секреты из жизни его семьи раскроют ясновидящие? И неужели звездная пара пережила горе?
Кроме того, экстрасенсам предстоит разгадать мистическую историю и понять, почему дух матери преследует 18-летнюю дочь. Удастся ли это участникам? И какие шокирующее подробности они ощутят?
Узнайте уже в это воскресенье, 28 ноября, в 18:40 на СТБ. Не пропустите!
Video: Чем удивит 10 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21?
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