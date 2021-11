Уже цієї неділі, 21 листопада, о 18:40 на СТБ вийде 9 випуск проєкту «Битва екстрасенсів»-21. До фіналу залишається все менше часу, і конкуренція між ясновидцями розпалюється. Які випробування готує новий тиждень? Читайте далі.

На 9 тижні проєкту «Битва екстрасенсів»-21 шестеро ясновидців зійдуться в новому протистоянні. Шквал почуттів і неймовірні історії стануть характерною рисою 9 випуску. За традицією на екстрасенсів чекають два випробування. Цього тижня вони працюватимуть з енергетикою речей чотирьох людей, які змогли перемогти… смерть. Їхні історії порятунку змусять повірити в диво. Та невже речі героїв програми несуть у собі небезпеку?

Крім того, екстрасенси матимуть розгадати таємницю відомої голландської аристократки. Що привело жінку до України? Як вона пов’язана з містикою? І хто залишить проєкт у 9 випуску?

Дізнайтеся вже цієї неділі, 21 листопада, о 18:40 на телеканалі СТБ!

