Уже в это воскресенье, 21 ноября, в 18:40 на СТБ выйдет 9 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21. До финала остается все меньше времени, и конкуренция между ясновидящими накаляется. Какие испытания готовит новая неделя? Читайте далее.

На 9 неделе проекта «Битва экстрасенсов»-21 шестеро ясновидящих сойдутся в новом противостоянии. Шквал эмоций и невероятные истории станут отличительной чертой 9 выпуска. По традиции экстрасенсов ждут два испытания. На этой неделе им предстоит поработать с энергетикой вещей четверых людей, которые смогли победить… смерть. Их истории спасения заставят поверить в чудо. Но неужели вещи героев программы несут в себе опасность?

Кроме того, экстрасенсам нужно разгадать тайну известной голландской аристократки. Что привело женщину в Украину? Как она связана с мистикой? И кто покинет проект в 9 выпуске?

Узнайте уже в это воскресенье, 21 ноября, в 18:40 на телеканале СТБ!

Video: Что готовит 9 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21? Чем удивит Битва экстрасенсов 21 выпуск 9. Смотрите Битва экстрасенсов 2021 выпуск 9. Анонс Битва экстрасенсов 21 от 21.11.2021

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