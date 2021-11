Уже цієї неділі, 14 листопада, о 18:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 8 випуск проєкту «Битва екстрасенсів»-21. Що може розповісти про людину її валіза? Цього тижня екстрасенси стануть частиною подорожі однієї з жінок. Чи допоможуть їм надздібності відчути деталі поїздки? І який відомий гість спостерігатиме за випробуванням?

У 8 випуску проєкту «Битва екстрасенсів»-21 шестеро ясновидців продовжать боротьбу за звання найсильнішого. Традиційно на них чекатимуть два складні випробування. Чи зможуть учасники передбачити найближче майбутнє і зрозуміти, хто з п’ятьох жінок незабаром вирушить у подорож? І чи відчують вони за енергетикою валізи ім’я її відомого власника?

Крім того, цього тижня екстрасенси матимуть розслідувати вбивство дівчини. Які деталі злочину відчують ясновидці? Чи зможуть вони знайти вбивцю? І хто залишить проєкт у 8 випуску?

Дізнайтеся вже цієї неділі, 14 листопада, о 18:40 на телеканалі СТБ!

