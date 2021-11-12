Уже в это воскресенье, 14 ноября, в 18:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 8 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21. Что может рассказать о человеке его чемодан? На этой неделе экстрасенсы станут частью путешествия одной из женщин. Помогут ли им сверхспособности ощутить детали поездки? И какой известный гость будет наблюдать за испытанием?

В 8 выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21 шестеро ясновидящих продолжат борьбу за звание самого сильного. Традиционно их будут ждать два сложных испытания. Смогут ли участники предугадать ближайшее будущее и понять, кто из пятерых женщин вскоре отправится в путешествие? И почувствуют ли они по энергетике чемодана имя его известного владельца?

Кроме того, на этой неделе экстрасенсам предстоит расследовать убийство девушки. Какие детали преступления почувствуют ясновидящие? Смогут ли они найти убийцу? И кто покинет проект в 8 выпуске?

Узнайте уже в это воскресенье, 14 ноября, в 18:40 на телеканале СТБ!

Video: Чем удивит 8 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21? Чем удивит Битва экстрасенсов 21 выпуск 8. Смотрите Битва экстрасенсов 2021 выпуск 8. Анонс Битва экстрасенсов 21 от 14.11.2021

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