Уже цієї неділі, 7 листопада, о 18:40 на СТБ вийде 7 випуск проєкту «Битва екстрасенсів»-21. Позаду шість тижнів протистояння найсильніших екстрасенсів, і новий 7 випуск обіцяє бути доленосним. Невже люди з надздібностями побачать те, що приховує правосуддя, і в такий спосіб допоможуть героям програми?

У 7 випуску проєкту «Битва екстрасенсів»-21 семеро найсильніших ясновидців зійдуться в новій боротьбі. Вони пройдуть перевірку «машиною часу». Учасники матимуть передбачити ті події, які насправді вже сталися з героями в минулому. Чи зрозуміють екстрасенси, що розгадати потрібно не майбутні події, а ті, що відбулися? І невже за допомогою дитячих фотографій ясновидці виявлять помилки правосуддя та вкажуть на справжніх винуватців злочинів?

А крім того, цього тижня на екстрасенсів чекає розслідування загадкової смерті 16-річної дівчини. Чи справді вона скоїла самогубство? Які несподівані подробиці того фатального дня відчують учасники? І хто залишить проєкт у 7 випуску?

Дізнайтеся вже цієї неділі о 18:40 на СТБ!

