Уже в это воскресенье, 7 ноября, в 18:40 на СТБ выйдет 7 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21. Позади шесть недель противостояния самых сильных экстрасенсов, и новый 7 выпуск обещает быть судьбоносным. Неужели люди со сверхспособностями увидят то, что скрывает правосудие, и таким образом помогут героям программы?

В 7 выпуске проекта «Битва экстрасенсов»-21 семеро самых сильных ясновидящих сойдутся в новой борьбе. Они пройдут проверку «машиной времени». Участникам предстоит предугадать те события, которые на самом деле уже произошли с героями в далеком прошлом. Поймут ли экстрасенсы, что разгадать нужно будет не будущие события, а прошедшие? И неужели с помощью детских фотографий ясновидящие выявят ошибки правосудия и укажут на настоящих виновников преступлений?

А кроме того, на этой неделе экстрасенсов ждет расследование загадочной смерти 16-летней девушки. На самом ли деле она совершила самоубийство? Какие неожиданные подробности того рокового дня почувствуют участники? И кто покинет проект в 7 выпуске?

Узнайте уже в это воскресенье в 18:40 на СТБ!

Video: Что готовит 7 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21? Чим здивує Битва екстрасенсів 21 випуск 7. Дивіться Битва екстрасенсів 2021 випуск 7. Анонс Битва екстрасенсів 21 від 05.11.2021

Больше по теме: Звездный гость и семейное положение женщин: как прошла 6 неделя на проекте «Битва экстрасенсов»-21?

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.