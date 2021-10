Уже цієї неділі, 31 жовтня, о 18:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 6 випуск проєкту «Битва екстрасенсів»-21. Цього тижня екстрасенси проходитимуть випробування просто… в центрі Києва! А перевірятиме їх зовсім незвичайний скептик. Яка відома особа буде по той бік камери ― читайте далі.

У 6 випуску учасники «Битви екстрасенсів»-21 продовжать боротьбу за звання найсильнішого. Родові відьми, світлі жерці та чорні маги зійдуться в нових випробуваннях, щоб довести, що екстрасенси існують і живуть серед нас.

Цього тижня людей із надздібностями перевірятиме відомий артист. За допомогою квадрокоптера він стежитиме за кожним їхнім кроком. Чи зрозуміють екстрасенси, що ним керує сам лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин?

Які подробиці з життя музиканта відкриють екстрасенси? І чи зможуть вони переконати Валерія, що надприродні сили справді існують?

Дізнайтеся вже цієї неділі, 31 жовтня, о 18:40 на СТБ. Не пропустіть!

