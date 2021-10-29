Уже в это воскресенье, 31 октября, в 18:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 6 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21. На этой неделе экстрасенсы будут проходить испытание прямо… в центре Киева! А проверять их будет совсем необычный скептик. Какая известная личность окажется по ту сторону камеры ― читайте далее.

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В 6 выпуске участники «Битвы экстрасенсов»-21 продолжат борьбу за звание самого сильного. Родовые ведьмы, светлые жрецы и черные маги сойдутся в новых испытаниях, чтобы доказать, что экстрасенсы существуют и живут среди нас.

На этой неделе людей со сверхспособностями будет проверять известный артист. С помощью квадрокоптера он будет следить за каждым их шагом. Поймут ли экстрасенсы, что им управляет сам лидер группы «Друга ріка» Валерий Харчишин?

Какие подробности из жизни музыканта откроют экстрасенсы? И смогут ли они убедить Валерия, что сверхъестественные силы действительно существуют?

Узнайте уже в это воскресенье, 31 октября, в 18:40 на СТБ. Не пропустите!

Video: Чем удивит 6 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21? Чем удивит Битва экстрасенсов 21 выпуск 6. Смотрите Битва экстрасенсов 2021 выпуск 6. Анонс Битва экстрасенсов 21 от 31.10.2021

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