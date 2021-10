Що готує 5 випуск проєкту «Битва екстрасенсів»-21?

Уже цієї неділі, 24 жовтня, о 18:40 на СТБ вийде 5 випуск проєкту «Битва екстрасенсів»-21. Боротьба між учасниками загострюється, і в хід підуть… заборонені методи. Чи зможуть екстрасенси в таких умовах успішно пройти випробування і що ще на них чекає цього тижня ― читайте далі.

На 5 тижні проєкту «Битва екстрасенсів»-21 на людей із надздібностями традиційно чекають два складні випробування. Перевіряти екстрасенсів будуть шестеро добровольців, життя яких могло обірватися, якби не… рука допомоги. Вперше учасникам проєкту доведеться за гіпсовими зліпками рук визначити, кому вони належать, і розповісти більше про їх власників.

Також екстрасенси матимуть розслідувати найбільш резонансну справу минулого року. Чи зможуть люди з надздібностями зрозуміти, хто причетний до подвійного жорстокого вбивства?

А крім того, хтось із екстрасенсів цього тижня розпочне нечесну боротьбу і буде шкодити своїм конкурентам. Хто використає заборонені методи проти інших учасників? І хто залишить проєкт у 5 випуску?

Дізнайтеся вже цієї неділі о 18:40 на СТБ!

