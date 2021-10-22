Уже в это воскресенье, 24 октября, в 18:40 на СТБ выйдет 5 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21. Борьба между участниками накаляется, и в ход пойдут… запрещенные методы. Смогут ли экстрасенсы в таких условиях успешно пройти испытания и что еще их ждет на этой неделе ― читайте далее.

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На 5 неделе проекта «Битва экстрасенсов»-21 людей со сверхспособностями традиционно ждут два сложных испытания. Проверять экстрасенсов будут шестеро добровольцев, жизни которых могли оборваться, если бы не… рука помощи. Впервые участникам проекта нужно будет по гипсовым слепкам рук понять, кому они принадлежат, и рассказать больше об их владельцах.

Также экстрасенсам предстоит расследовать самое резонансное дело прошлого года. Смогут ли люди со сверхспособностями понять, кто причастен к двойному жестокому убийству?

А кроме того, кто-то из экстрасенсов на этой неделе начнет нечестную борьбу и будет вредить своим конкурентам. Кто использует запрещенные методы против других участников? И кто покинет проект в 5 выпуске?

Узнайте уже в это воскресенье в 18:40 на СТБ!

Video: Что готовит 5 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21? Чем удивит Битва экстрасенсов 21 выпуск 5. Смотрите Битва экстрасенсов 2021 выпуск 5. Анонс Битва экстрасенсов 21 от 24.10.2021

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