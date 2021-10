Діти ‒ найголовніше багатство кожного з нас. Звичайно ж, будь-яка мати хоче, щоб з її дитиною не траплялися біди. Учасниця 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» архівідьма Соломон поділилася зі своїми підписниками молитвою для оберіга дітей. Всі подробиці читайте в матеріалі.

Нещодавно архівідьма Соломон поділилася зі своїми підписниками в Instagram сильними молитвами для захисту дітей.

Святый Ангеле Хранителю моего чада (имя), покрой его твоим покровом от стрел демона, от глаз обольстителя, и сохрани его сердце в ангельской чистоте. Аминь!

Свят, Свят, Господь Саваоф, Седай в вышних, ходящий по грому, Вышедший из склепу и гробу, Воскресший из мертвых и став Царем неба и земли, Услышь и узри мое дитя,Божьего раба (имя), укрой своим щитом Святым, огненным кольцом от всякой нечисти и напасти, от любой неведомой страсти. Господи, спаси его, сохрани. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков Аминь!

Ці молитви потрібно періодично читати. Кожен текст тричі поспіль. Можна на фото дитини або на річ, яку вона носить.

Також архівідьма Соломон просить своїх підписників звернути увагу на першу молитву, оскільки, за її словами, зазвичай в інтернет-ресурсах вона неповна.

