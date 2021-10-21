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Молитва для оберега детей (молитва Ангелу-хранителю)

21.10.2021

Дети самое главное богатство каждого из нас. Конечно же, любая мать хочет, чтобы с ее ребенком не случались беды. Участница 20 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» архиведьма Соломон поделилась со своими подписчиками молитвой для оберега детей. Все подробности читайте в материале. 

оберег для детей

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Недавно архиведьма Соломон поделилась со своими подписчиками в Instagram сильными молитвами для защиты детей. 

Молитва Ангелу-хранителю

Святый Ангеле Хранителю моего чада (имя), покрой его твоим покровом от стрел демона, от глаз обольстителя, и сохрани его сердце в ангельской чистоте. Аминь!

Оберег на ребенка 

Свят, Свят, Господь Саваоф, Седай в вышних, ходящий по грому, Вышедший из склепу и гробу, Воскресший из мертвых и став Царем неба и земли, Услышь и узри мое дитя,Божьего раба (имя), укрой своим щитом Святым, огненным кольцом от всякой нечисти и напасти, от любой неведомой страсти. Господи, спаси его, сохрани. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков Аминь!

Эти молитвы нужно периодически читать. Каждый текст по 3 раза подряд, Можно на фото ребёнка или на вещь, которую он носит. 

Также архиведьма Соломон просит своих подписчиков обратить внимание на первую молитву, поскольку, по ее словам, обычно в интернет-ресурсах она неполная.

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