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Чим здивує 4 випуск проєкту «Битва екстрасенсів»-21?

14.10.2021

Уже цієї неділі, 17 жовтня, о 18:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 4 випуск проєкту «Битва екстрасенсів»-21. Цього тижня учасники матимуть відчути енергію не однієї, а відразу кількох жінок. Які несподівані секрети судді проєкту відкриються глядачам і яке ще випробування готує новий тиждень ― читайте далі.

битва экстрасенсов

На 4 тижні проєкту «Битва екстрасенсів»-21 люди з надздібностями матимуть зрозуміти, що об’єднує жінок, які сидять перед ними. Серед них буде і суддя проєкту Марина Боржемська. Невже її щось пов’язує з цими жінками?

Крім жіночої енергії, екстрасенси працюватимуть з енергією… води. Як відомо, вона може бути носієм певної інформації. І саме її учасникам доведеться зчитати. Чи відчують вони, яке відео проєктувалося на воду і про що воно було? А також хто залишить проєкт цього тижня?

Дізнайтеся вже цієї неділі о 18:40 на СТБ!

Video: Чим здивує 4 випуск проєкту «Битва екстрасенсів»-21?

Чим здивує Битва екстрасенсів 21 випуск 4. Дивіться Битва екстрасенсів 2021 випуск 4. Анонс Битва екстрасенсів 21 від 17.10.2021

Більше на тему: Ярмарок і розслідування смерті семикласниці: чим запам’ятався 3 випуск проєкту «Битва екстрасенсів»-21?

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