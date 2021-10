Уже цієї неділі, 17 жовтня, о 18:40 в ефір телеканалу СТБ вийде 4 випуск проєкту «Битва екстрасенсів»-21. Цього тижня учасники матимуть відчути енергію не однієї, а відразу кількох жінок. Які несподівані секрети судді проєкту відкриються глядачам і яке ще випробування готує новий тиждень ― читайте далі.

На 4 тижні проєкту «Битва екстрасенсів»-21 люди з надздібностями матимуть зрозуміти, що об’єднує жінок, які сидять перед ними. Серед них буде і суддя проєкту Марина Боржемська. Невже її щось пов’язує з цими жінками?

Крім жіночої енергії, екстрасенси працюватимуть з енергією… води. Як відомо, вона може бути носієм певної інформації. І саме її учасникам доведеться зчитати. Чи відчують вони, яке відео проєктувалося на воду і про що воно було? А також хто залишить проєкт цього тижня?

Дізнайтеся вже цієї неділі о 18:40 на СТБ!

