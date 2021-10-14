Уже в это воскресенье, 17 октября, в 18:40 в эфир телеканала СТБ выйдет 4 выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-21. На этой неделе участникам предстоит почувствовать энергию не одной, а сразу нескольких женщин. Какие неожиданные секреты судьи проекта откроются зрителям и какое еще испытание готовит новая неделя ― читайте далее.

На 4 неделе проекта «Битва экстрасенсов»-21 людям со сверхспособностями предстоит понять, что объединяет сидящих перед ними женщин. Среди них будет и судья проекта Марина Боржемская. Неужели ее что-то связывает с этими женщинами?

Кроме женской энергии, экстрасенсам нужно будет работать с энергией… воды. Как известно, она может быть носителем определенной информации. И именно ее участникам предстоит считать. Почувствуют ли они, какое видео проецировалось на воду и о чем оно было? А также кто покинет проект на этой неделе?

Узнайте уже в это воскресенье в 18:40 на СТБ!

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