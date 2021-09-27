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Як промовляти афірмації, розповіла Олександра Чорноморська

27.09.2021

Багато з нас постійно щось просить у вищих сил. Однак найчастіше наші бажання не втілюються в реальність. Фіналістка 19 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» Олександра Чорноморська розповіла про те, як правильно формулювати свої бажання, щоб вони виконувалися практично відразу ж. Детальніше в матеріалі.

битва экстрасенсов

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Фіналістка 19 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» Олександра Чорноморська часто ділиться зі своїми підписниками в Instagram різноманітними порадами. Так, в одній із останніх своїх публікацій ясновидиця поділилася секретом того, як правильно формулювати афірмації.

Афірмації ‒ це правильно сформульоване бажання, скероване в космос.

Для того, щоб воно здійснилося, необхідно просто промовити його в теперішньому часі, так, ніби воно вже здійснилось.

Під час промовляння бажання потрібно закрити очі, візуалізувати кулю енергії в пупку, тому що саме там міститься енергетичний центр, який відповідає за енергію на створення. Цю кулю необхідно підняти до рота, розплющити очі та на видиху промовити афірмацію.

Дуже важливо в деталях візуалізувати своє бажання, до найдрібніших подробиць. Так воно швидше здійсниться.

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