Многие из нас постоянно чего-то просят у высших сил. Однако зачастую наши желания не воплощаются в реальность. Финалистка 19 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» Александра Черноморская рассказала о том, как правильно формулировать свои желания, чтобы они исполнялись практически сразу же. Детальнее в материале.

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Финалистка 19 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» Александра Черноморская часто делится со своими подписчиками в Instagram различными советами. Так, в одной из последних своих публикаций ясновидящая поделилась секретом того, как правильно формулировать аффирмации.

Аффирмация ‒ это правильно сформулированное желание, посланное в космос.

Для того, чтобы оно исполнилось, необходимо просто произнести его в настоящем времени, как будто оно уже сбылось.

Во время произношения желания нужно закрыть глаза, визуализировать шар энергии в пупке, потому что именно там находится энергетический центр, который отвечает за энергию на создание. Этот шар необходимо поднять до рта, открыть глаза и на выдохе проговорить аффирмацию.

Очень важно в деталях визуализировать свое желание, до мельчайших подробностей. Так оно быстрее исполнится.

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