Обряди від сварок невістки і свекрухи

У народі побутує думка про те, що невістка і свекруха не можуть жити мирно. Найчастіше сварки двох жінок приносять в сім’ю багато негативу. Учасниця 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів», архівідьма Соломон поділилася зі своїми підписниками обрядами проти сварок невістки і свекрухи. Детальніше читайте в матеріалі.

Ізраїльська архівідьма Соломон, яка нині бере участь у 20 сезоні проєкту «Битва екстрасенсів», в одній із соціальних мереж поділилася зі своїми підписниками обрядами, які допоможуть запобігти сваркам між свекрухою та невісткою і сприяють налагодженню стосунків навіть між тими жінками, які на дух одна одну не переносять.

На вечірній зорі потрібно стати обличчям на захід сонця, в руки взяти новий рушник. При цьому потрібно читати такі рядки:

Здравие, здоровие, на долгие года, на спокойную жизнь.

Добрый вечер, заря, алые небеса,

Читаю я, вычитываю, говорю, выговариваю,

Уж, змей и гадюка гуляли, да свой яд потеряли.

Не шипеть им, не свистеть им, клубком не свиваться, не жалиться и не драться,

Так и мне, Б. р. (имя) со свекровушкой своей (имя) не ругаться,

Друг к другу не придираться,

Никому бы нас не поссорить, не разбить.

Век по веку нам друг друга любить.

Ключ. Замок. Язык. Аминь.

Читати потрібно, поки сонце сяде. Потім слід підсунути цей рушник свекрусі, щоб вона ним витерлася, а після неї і самій утертися.

Рушник для обряду потрібно купити новий із почином (без решти).

Шепотіти потрібно на молодий Місяць. Можна робити постійно, в кожному місячному циклі.

Месяц молодой, ходитель земной,

Был ли ты у Адама в дому?

Видал ли ты усопшего в гробу?

Как мертвый с живым не ругается,

Один против другого не взъедается.

Так бы и мы с моей свекровушкой (имя)

Весь век ‒ по век, всю жизнь ‒ по жизнь, все часы и минуты. Аминь!

Якщо та людина, яка хоче провести обряд, не причетна до християнського егрегору, слова «раба Божа» потрібно пропустити.

