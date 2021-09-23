Обряды от ссор невестки и свекрови

В народе существует мнение о том, что невестка и свекровь не могут жить мирно. Зачастую размолвки двух женщин приносят в семью много негатива. Участница 20 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов», архиведьма Соломонподелилась со своими подписчиками обрядами против ссор невестки и свекрови. Детальнее читайте в материале.

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Израильская архиведьма Соломон, которая сейчас принимает участие в 20 сезоне проекта «Битва экстрасенсов», в одной из социальных сетей поделилась со своими подписчиками обрядами, которые помогут предотвратить ссоры между свекровью и невесткой и способствуют налаживанию отношений даже между теми женщинами, которые на дух друг друга не переносят.

Обряд от ссор невестки и свекрови

На вечерней заре нужно стать лицом к заходящему солнцу, в руки взять новое полотенце. При этом нужно читать следующие строки:

Здравие, здоровие, на долгие года, на спокойную жизнь.

Добрый вечер, заря, алые небеса,

Читаю я, вычитываю, говорю, выговариваю,

Уж, змей и гадюка гуляли, да свой яд потеряли.

Не шипеть им, не свистеть им, клубком не свиваться, не жалиться и не драться,

Так и мне, Б. р. (имя) со свекровушкой своей (имя) не ругаться,

Друг к другу не придираться,

Никому бы нас не поссорить, не разбить.

Век по веку нам друг друга любить.

Ключ. Замок. Язык. Аминь.

Читать нужно, пока солнце сядет. Затем следует подсунуть это полотенце свекрови, чтобы она им вытерлась, а после нее и самой утереться.

Полотенце для обряда нужно купить новое с почином (без сдачи).

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Шепоток невестки на любовь свекрови

Шептать нужно на молодой Месяц. Можно делать постоянно, в каждом лунном цикле.

Месяц молодой, ходитель земной,

Был ли ты у Адама в дому?

Видал ли ты усопшего в гробу?

Как мертвый с живым не ругается,

Один против другого не взъедается.

Так бы и мы с моей свекровушкой (имя)

Весь век ‒ по век, всю жизнь ‒ по жизнь, все часы и минуты. Аминь!

Если тот человек, который хочет провести обряд, не имеете отношения к христианскому эгрегору, слова «раба Божья» нужно пропустить.

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