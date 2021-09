Метод для зняття зурочення

Напевно, кожен із нас хоча б раз у житті стикався із зуроченням. Випадково кинутий погляд недоброзичливця може добряче зіпсувати нам життя. Як уберегтися від заздрості та неприязні оточуючих? Фіналістка 20 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» ізраїльська архівідьма Соломон поділилася дієвим методом для зняття зурочення. Всі подробиці читайте в матеріалі.

Зурочення ‒ явище дуже неприємне, яке може неабияк зіпсувати життя кожному з нас. Ізраїльська архівідьма Соломон на своїй сторінці в соціальній мережі поділилася дієвим методом для зняття зурочення.

Для того, щоб позбутися зурочення, потрібно взяти дев’ять сірників і склянку води. Взявши ці сірники в руки, треба промовити «Не 9, не 8, не 7, не 6, не 5, не 4, не 3, не 2, не 1». При кожному слові слід запалити сірник від себе та кинути його у склянку з водою. Сірники запалювати потрібно від себе, а не на себе. Після того, як всі сірники опиняться у воді, потрібно умити цією водою обличчя, тильну частину рук і долоні. Решту ‒ вилити.

