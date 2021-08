«Битва екстрасенсів»: коли прем’єра в 2021 році

26 вересня в ефір телеканалу СТБ повертається легендарний містичний проєкт «Битва екстрасенсів» з Павлом Костіциним. Слоган 21 сезону: «Виклик кидаєш ти!». Детальніше читайте в матеріалі.

Протягом усього часу існування містичного проєкту «Битва екстрасенсів» глядачі запитували: чи правда все те, що вони бачать на екранах. Уперше в історії звичайні люди отримають можливість стати експертами і особисто перевірити здібності екстрасенсів під час проходження випробувань.

Родові білі і чорні відьми, світлий жрець Єгипту, звуковий інженер Таро, учасники, які працюють зі слов’янсько-скандинавськими язичницькими богами, древніми богами і рунічним оракулом, зійдуться в поєдинку, щоб вибороти звання найсильнішого екстрасенса 21-го сезону.

Ведучий ― Павло Костіцин.

Не пропустіть прем’єру 21 сезону містичного проєкту «Битва екстрасенсів» у неділю, 26 вересня, о 18:40 на СТБ!

