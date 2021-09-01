Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался со сглазом. Случайно брошенный взгляд недоброжелателя может хорошенько испортить нам жизнь. Как уберечь себя от зависти и неприязни окружающих? Финалистка 20 сезона мистического проекта «Битва экстрасенсов» израильская ведьма Соломон поделилась отличным методом для снятия сглаза. Все подробности читайте в материале.

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Сглаз ‒ явление весьма неприятное, которое может изрядно испортить жизнь каждому из нас. Израильская архиведьма Соломон на своей странице в социальной сети поделилась действенным методом для снятия сглаза.

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Метод для снятия сглаза

Для того, чтобы избавиться от сглаза, нужно взять девять спичек и стакан воды. Взяв эти спички в руки, нужно промолвить «Не 9, не 8, не 7, не 6, не 5, не 4, не 3, не 2, не 1». При каждом слове следует зажечь спичку от себя и бросить ее в стакан с водой. Спички зажигать нужно от себя, а не на себя. После того, как все спички окажутся в воде, нужно умыть этой водой лицо, тыльную часть рук и ладони. Остальное ‒ вылить.

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