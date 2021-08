Переможниця та суддя «Битви екстрасенсів», ясновидиця Олена Курилова порадила, як одягнутися на перше побачення. Як каже жінка, тут важливо не показувати зайву ворожість або агресію, а навпаки – проявити м’якість і дружелюбність. Адже ми не на танцпол йдемо, де потрібно виділитися з натовпу, а на перше побачення – і значить, конкуренток не буде.

На першому побаченні жінка повинна бути впевненою в собі – ось тут важливо любити себе і, звичайно, поважати. Все це проявляється і в одязі, що обов’язково відчує чоловік і буде ставитися відповідно. Саме тому Курилова радить обирати насамперед той одяг, що личить саме вам. Особливо добре, коли від процесу вибору речей і образів жінка отримує задоволення.



Краще не позичати речей у подруги – все повинно бути «рідним». Чому? Тому що черевички мають бути вашого розміру і не натирати просто посеред прогулянки, а блузка повинна вигідно підкреслити принади фігури і приховати недоліки. Зазвичай тільки свій одяг дарує все це в сукупності з комфортом.

І навіть якщо цю сукню ви вже вдягали багато разів – ніщо не заважає «вигуляти» її знову. Особливо якщо вона має гарну пам’ять і викликає приємні емоції. До того ж, одяг є своєрідним провідником нашої енергетики, яка допоможе в момент хвилювання. Так що, кращі друзі жінки на першому побаченні – природність, внутрішній комфорт, а також гармонія з собою і світом.

Окрема тема – комплекси. Бігти від них потрібно, як від чуми. На цю тему Олена Курилова пригадує випадок, коли до неї прийшла дівчина з «вінцем безшлюбності». Однак, «вінця» екстрасенс не виявила. Проте перука, яку носила дівчина, ймовірно, і була причиною складних стосунків і повного непорозуміння з чоловіками. На питання про те, навіщо вона напнула її на голову, дівчина відповіла, що має комплекси через волосся… Зі свого боку, ясновидиця порадила зняти перуку.

Пам’ятайте, навіть якщо проблема і є – потрібно її вирішити, а не маскувати. А ще краще – любити себе такою, яка ви є!



