Победительница и судья «Битвы экстрасенсов», ясновидящая Алена Курилова посоветовала, как одеться на первое свидание. Как говорит женщина, здесь важно не показывать излишнюю прыть или агрессию, а напротив – проявить мягкость и дружелюбие. Ведь мы не на танцпол идем, где нужно выделиться из толпы, а на первое свидание, – и значит, конкуренток не будет.

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Что надеть на первое свидание?

На первом свидании женщина должна быть уверенной в себе – вот здесь важно любить себя и, конечно, уважать. Все это проявляется и в одежде, что обязательно почувствует мужчина и станет относиться соответствующе. Именно поэтому Курилова советует остановить свой выбор, прежде всего на том, что идет именно вам. Особенно хорошо, когда от процесса выбора вещей и нарядов женщина испытывает кайф.

Что нельзя надевать на первое свидание?

Причем лучше не одалживать вещей у подруги – все должно быть «родным». Почему? Да потому что туфли должны точно сесть по ноге и не натереть прямо посреди прогулки, а блузка должна выгодно подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки. Обычно все это в совокупности с истинным комфортом дарит только своя одежда.

И даже если это платье вы уже надевали много раз – ничто не мешает надеть его снова. Особенно если оно обладает отличной памятью и вызывает хорошие эмоции. К тому же, одежда является своеобразным проводником именно нашей энергетики, которая поможет в момент волнения. Так что, лучшие друзья женщины на первом свидании – естественность, внутренний комфорт, а также гармония с собой и миром.

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Комплексы ведут к провалу

Отдельная тема – комплексы. Бежать от них нужно, как от чумы. На этот счет Алена Курилова приводит случай, когда к ней пришла девушка с «венцом безбрачия». Однако, такового не оказалось. Зато парик, который она носила, вероятно, и был причиной несложившихся отношений и полного непонимания со стороны мужчин. На вопрос о том, зачем же она водрузила себе его на голову, девушка ответила, что испытывает комплексы из-за волос… В свою очередь, ясновидящая посоветовала снять парик.

Помните, что даже если проблема и есть – нужно ее решить, а не маскировать. А еще лучше – любить себя такой, какая вы есть!

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