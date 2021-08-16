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Свадебные поверья и приметы от Ларисы Гуцану

16.08.2021

Участница «Битвы экстрасенсов» и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» эмпат Лариса Гуцану уверена, что для удачного брака не стоит пренебрегать свадебными приметами. Ведь эти свадебные приметы передавались из поколения в поколение и им  не одна сотня лет. Читайте свадебные приметы далее в материале.

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Свадебные поверья и приметы

  • Нельзя выходить замуж или жениться в дни больших церковных праздников.
  • Неблагоприятными днями для вступления в брак считаются среда и пятница. Более счастливые браки — заключенные после полудня.
  • Выпекать свадебный каравай нужно за день до свадьбы. Каравай на свадьбу должны готовить специально отобранные женщины.
  • Ни в коем случае нельзя допускать к выпечке свадебного каравая вдов и разведенных. Его должны печь лишь женщины, счастливо живущие в браке. Для выпечки каравая используют пшеницу и рожь. При этом из ржи пекут только дно (нижняя корка).
  • Нижнее белье невесты должно быть только белого цвета.
  • К подолу платья невесты нужно приколоть булавку острием вниз, дабы изначально отвести от будущей семьи сглаз и порчу.
  • Голова невесты должна быть покрыта фатой, шляпкой — неважно чем, так как открытые волосы в день свадьбы легче обычного впитывают отрицательное энергетическое воздействие со стороны.
  • Добрым предзнаменованием счастья в браке считался дождь накануне свадьбы.
  • Для счастья невеста перед свадьбой должна поплакать, попричитать.
  • Невеста не должна разрешать вставать подругам перед собой у зеркала — мужа молодого уведут. Для предотвращения порчи кладут в обувь листья рябины новобрачным, а плоды — в карманы.
  • Жених должен перенести невесту через порог нового дома. Невеста, которая хочет, чтобы и ее сестры вышли быстрее замуж, должна тихонько потянуть на себя скатерть.
  • Никому не уступайте свое брачное ложе на протяжении всей жизни. Иначе будет муж или жена изменять.

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