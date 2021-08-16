Свадебные поверья и приметы от Ларисы Гуцану

Участница «Битвы экстрасенсов» и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» эмпат Лариса Гуцану уверена, что для удачного брака не стоит пренебрегать свадебными приметами. Ведь эти свадебные приметы передавались из поколения в поколение и им не одна сотня лет. Читайте свадебные приметы далее в материале.

Больше по темен: Что делать, если изменяет муж: советы от Ольги Янковской

Свадебные поверья и приметы

Нельзя выходить замуж или жениться в дни больших церковных праздников.

Неблагоприятными днями для вступления в брак считаются среда и пятница. Более счастливые браки — заключенные после полудня.

Выпекать свадебный каравай нужно за день до свадьбы. Каравай на свадьбу должны готовить специально отобранные женщины.

Ни в коем случае нельзя допускать к выпечке свадебного каравая вдов и разведенных. Его должны печь лишь женщины, счастливо живущие в браке. Для выпечки каравая используют пшеницу и рожь. При этом из ржи пекут только дно (нижняя корка).

Нижнее белье невесты должно быть только белого цвета.

К подолу платья невесты нужно приколоть булавку острием вниз, дабы изначально отвести от будущей семьи сглаз и порчу.

Голова невесты должна быть покрыта фатой, шляпкой — неважно чем, так как открытые волосы в день свадьбы легче обычного впитывают отрицательное энергетическое воздействие со стороны.

Добрым предзнаменованием счастья в браке считался дождь накануне свадьбы.

Для счастья невеста перед свадьбой должна поплакать, попричитать.

Невеста не должна разрешать вставать подругам перед собой у зеркала — мужа молодого уведут. Для предотвращения порчи кладут в обувь листья рябины новобрачным, а плоды — в карманы.

Жених должен перенести невесту через порог нового дома. Невеста, которая хочет, чтобы и ее сестры вышли быстрее замуж, должна тихонько потянуть на себя скатерть.

Никому не уступайте свое брачное ложе на протяжении всей жизни. Иначе будет муж или жена изменять.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ