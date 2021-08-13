Что делать, если изменяет муж: советы от Ольги Янковской
13.08.2021
Узнав о том, что любимый мужчина пошел «налево», женщины ведут себя по-разному. Кто-то готов устроить разлучнице и мужу незабываемые разборки, а кто-то предпочитает молчать и делать вид, что ничего не произошло. Эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» и победительница 17 сезона «Битвы экстрасенсов» Ольга Янковская поделилась действенным рецептом своей прабабушки. Советы – далее в материале.
По словам экстрасенса, кричать, плакать и уговаривать мужчину ни в коем случае нельзя, ведь это не поможет. Но в чем же секрет этого удивительного рецепта?
- Сначала нужно замесить тесто из муки, воды и соли.
- После этого слепить две куклы: мужа и соперницу, стараясь сделать их максимально похожими.
- На спинах кукол обязательно написать имена. Например, «муж Александр», «любовница Настя».
- Рассадить их по разным углам комнаты.
- Утром и вечером подходить к каждой кукле и говорить: «Вместе вам не быть, не жить, хлеба вместе не ведать, детей вместе не качать! Аминь!»
Обряд нужно проводить 40 дней подряд, не пропуская ни одного.
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