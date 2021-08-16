Весільні повір’я і прикмети від Лариси Гуцану
16.08.2021
Учасниця «Битви екстрасенсів» і експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» емпат Лариса Гуцану впевнена, що для вдалого шлюбу не варто нехтувати весільними прикметами. Адже ці весільні прикмети передавалися з покоління в покоління і їм не одна сотня років. Читайте про весільні прикмети далі в матеріалі.
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Весільні повір’я і прикмети
- Не можна виходити заміж або одружуватися в дні великих церковних свят.
- Несприятливими днями для вступу в шлюб вважаються середа і п’ятниця. Більш щасливі шлюби – укладені після полудня.
- Випікати весільний коровай потрібно за день до весілля. Коровай на весілля повинні готувати спеціально відібрані жінки.
- В жодному разі не можна допускати до випічки весільного короваю вдів і розлучених. Його мають пекти лише жінки, які щасливо живуть у шлюбі. Для випічки короваю використовують пшеницю і жито. При цьому з жита печуть тільки дно (нижня кірка).
- Спідня білизна нареченої має бути тільки білого кольору.
- До подолу сукні нареченої потрібно приколоти шпильку вістрям вниз, щоб відвести від майбутньої сім’ї пристріт і порчу.
- Голова нареченої повинна бути покрита фатою, капелюшком – неважливо чим, оскільки відкрите волосся в день весілля легше, ніж зазвичай, вбирає негативний енергетичний вплив зі сторони.
- Добрим знаком щастя в шлюбі вважався дощ напередодні весілля.
- Для щастя наречена перед весіллям повинна поплакати, покричати.
- Наречена не повинна дозволяти вставати подругам перед собою у дзеркалі – чоловіка молодого заберуть. Для запобігання порчі кладуть у взуття листя горобини нареченим, а плоди – в кишені.
- Наречений повинен перенести наречену через поріг нового будинку. Наречена, яка хоче, щоб і її сестри вийшли швидше заміж, повинна тихенько потягнути на себе скатертину.
- Нікому не поступайтеся своїм шлюбним ложем протягом усього життя. Інакше чоловік або дружина буде зраджувати.
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