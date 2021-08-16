Весільні повір’я і прикмети від Лариси Гуцану

Учасниця «Битви екстрасенсів» і експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» емпат Лариса Гуцану впевнена, що для вдалого шлюбу не варто нехтувати весільними прикметами. Адже ці весільні прикмети передавалися з покоління в покоління і їм не одна сотня років. Читайте про весільні прикмети далі в матеріалі.

Більше на тему: Що робити, якщо зраджує чоловік: поради від Ольги Янковської

Весільні повір’я і прикмети

Не можна виходити заміж або одружуватися в дні великих церковних свят.

Несприятливими днями для вступу в шлюб вважаються середа і п’ятниця. Більш щасливі шлюби – укладені після полудня.

Випікати весільний коровай потрібно за день до весілля. Коровай на весілля повинні готувати спеціально відібрані жінки.

В жодному разі не можна допускати до випічки весільного короваю вдів і розлучених. Його мають пекти лише жінки, які щасливо живуть у шлюбі. Для випічки короваю використовують пшеницю і жито. При цьому з жита печуть тільки дно (нижня кірка).

Спідня білизна нареченої має бути тільки білого кольору.

До подолу сукні нареченої потрібно приколоти шпильку вістрям вниз, щоб відвести від майбутньої сім’ї пристріт і порчу.

Голова нареченої повинна бути покрита фатою, капелюшком – неважливо чим, оскільки відкрите волосся в день весілля легше, ніж зазвичай, вбирає негативний енергетичний вплив зі сторони.

Добрим знаком щастя в шлюбі вважався дощ напередодні весілля.

Для щастя наречена перед весіллям повинна поплакати, покричати.

Наречена не повинна дозволяти вставати подругам перед собою у дзеркалі – чоловіка молодого заберуть. Для запобігання порчі кладуть у взуття листя горобини нареченим, а плоди – в кишені.

Наречений повинен перенести наречену через поріг нового будинку. Наречена, яка хоче, щоб і її сестри вийшли швидше заміж, повинна тихенько потягнути на себе скатертину.

Нікому не поступайтеся своїм шлюбним ложем протягом усього життя. Інакше чоловік або дружина буде зраджувати.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ