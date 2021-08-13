Сегодня пятница 13-е! Участница «Битвы экстрасенсов»-14 Ирина Богданова поделилась ритуалом, который следует проводить в пятницу 13-го для того, чтобы успокоить свои нервы! Ведь в современном мире нас постоянно преследуют стрессы и волнения. Подчас мы их и не замечаем, но они накапливаются, и в один прекрасный момент приходит понимание — «я устал». Читайте какой ритуал следует провести в пятницу 13, чтобы успокоить свои нервы!

«Запишите на листе бумаги всё, что вас тревожит, выплесните все скопившееся негативные эмоции. А после — скомкайте эту бумагу, положите на блюдце (лучше белое) и подожгите. Пепел выдуйте в форточку или открытое окно. Вот тут и начинается волшебство! Если пепел сразу улетел, вам удалось избавиться от переживаний. Но если его часть вернулась обратно, придется поработать еще», — поделилась ясновидящая.

Больше по теме: Что нужно делать на убывающую Луну: советы Хаяла Алекперова

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ