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Пятница 13: ритуал от экстрасенса для успокоения нервов

13.08.2021

Сегодня пятница 13-е! Участница «Битвы экстрасенсов»-14 Ирина Богданова поделилась ритуалом, который следует проводить в пятницу 13-го для того, чтобы успокоить свои нервы! Ведь в современном мире нас постоянно преследуют стрессы и волнения. Подчас мы их и не замечаем, но они накапливаются, и в один прекрасный момент приходит понимание — «я устал». Читайте какой ритуал следует провести в пятницу 13, чтобы успокоить свои нервы!

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«Запишите на листе бумаги всё, что вас тревожит, выплесните все скопившееся негативные эмоции. А после — скомкайте эту бумагу, положите на блюдце (лучше белое) и подожгите. Пепел выдуйте в форточку или открытое окно. Вот тут и начинается волшебство! Если пепел сразу улетел, вам удалось избавиться от переживаний. Но если его часть вернулась обратно, придется поработать еще», — поделилась ясновидящая.

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